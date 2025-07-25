明大罷免去投票天氣多變！東部上午好天氣、 西部把握降雨空檔

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

2025/07/25 19:22

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（26日）大罷免投票日，根據中央氣象署預報，西半部是局部短暫陣雨或雷雨的天氣，東半部則有午後雷陣雨。若出門投票，西半部縣市可把握間歇的降雨空檔，東半部則可趁上午較穩定的天氣去投票。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天仍受到低壓帶和范斯高颱風殘留的水氣影響，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，且中南部地區並有局部大雨發生的機率，這樣的天氣型態會持續到下週一（28日），之後轉為吹西南風的天氣。

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輕度颱風范斯高在今天上午減弱為熱帶性低氣壓，目前位在菲律賓附近的輕度颱風竹節草也預計在明天上午減弱為熱帶性低氣壓。黃恩鴻表示，這兩個颱風目前都不會對台灣帶來太大影響，甚至降為熱帶性低氣壓的范斯高明天就會消失了。至於太平洋上的科羅莎颱風則一路往日本南方前進，對台灣沒有影響。

「下週二到下週六的天氣都很類似，都吹西南風、中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率」，黃恩鴻指出，要注意的是中南部的降雨區域較廣且持續，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；全台整體氣溫約31度到33度。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，第一週（7月26日~8月1日）受颱風外圍環流影響，各地有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨發生機率。第二週（8月2日~8月8日）西南風增強，迎風面的中南部有機會出現較大雨勢。另外，8月上旬前西北太平洋仍有熱帶擾動發展的可能。

26日起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島易有長浪發生，28日起南部沿海亦有長浪發生的機率。（氣象署提供）

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