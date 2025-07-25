週六大罷免投票！各地天氣不穩 中南部慎防大雨

2025/07/25 22:58

週六中南部恐有局部大雨。（資料照）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

〔即時新聞／綜合報導〕週六（26日）因低壓帶影響，西半部及外島地區，將有局部短暫陣雨或雷雨；中南部也有局部大雨發生的機率；其他地區為多雲，但午後亦有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署預報，週六受低壓帶影響，西半部地區將有局部短暫陣雨或雷雨；中南部地區也有局部大雨發生的機率；其他地區為多雲，但午後亦有局部短暫雷陣雨。而清晨的北部地區，恐有局部大雨發生的機率；基隆北海岸、恆春半島及東半部沿海，易有長浪發生，請注意安全。

目前，「范斯高」颱風已減弱為熱帶性低氣壓，逐漸通過台灣北方海面，持續朝西移動；「竹節草」颱風則在台灣南方的巴士海峽附近，預估週六會來到台灣東半側外海，強度也將減弱為熱帶性低氣壓；而「柯羅莎」颱風會持續北上，對台灣沒有影響。

溫度方面，週六高溫普遍約32至33度；而早晚低溫為25至26度。離島的澎湖約27至31度；金門約27至32度；馬祖約27至30度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，低壓帶籠罩及西南風影響，恐延續到八月上旬，因此中南部地區從週六開始，就會進入一段長時間的不穩定天氣，容易有突然的驟雨變化，外出都要記得攜帶雨具備用。

紫外線指數方面，週六基隆市、高雄市、屏東縣、台東縣、金門縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。

​空氣品質方面，週六環境風場轉為偏西風至西南風，北部稍易累積污染物。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖為「普通」等級，西半部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

「范斯高」颱風已減弱為熱帶性低氣壓。（擷取自中央氣象署網站）

溫度方面，週六高溫普遍約32至33度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週六多為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

​空氣品質方面，週六北部稍易累積污染物（擷取自空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法