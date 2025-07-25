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    台南災後清運1.7萬噸廢棄物 44處暫置場7/26關閉防越區傾倒

    新營長榮路樹木暫置場堆置數量驚人，目前先留用暫置場，等待去化清理。（記者楊金城攝）

    新營長榮路樹木暫置場堆置數量驚人，目前先留用暫置場，等待去化清理。（記者楊金城攝）

    2025/07/25 18:59

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市災後產生大量廢棄物，環保局在11區設置46處臨時垃圾堆置場，以加速清運作業，至今全市已清運超過1萬7千公噸廢棄物。此外也因發現七股暫置場被外縣市違法建築廢棄物趁機越區傾倒，為避免暫置場變為非法棄置之場所，環保局通知災區公所，這46處廢棄物臨時堆置場除了後壁烏樹林、新營長榮路二處外，其它都要在明天（26日）關場，關閉前並加強進場管制，不得再有大型垃圾進入傾倒。

    台南市環保局副局長陳幸芬指出，災後至今清運超過1萬7千噸的樹木、屋瓦、磚塊、家俱等廢棄物，今天也已將30多處災後垃圾暫置場轉運完畢，剩下的規劃將樹木、家俱類木材就地去化或載運到各掩埋場碎裂去化，磚瓦類規劃集中轉運至後壁烏樹林暫置場。

    各區暫置場關閉後，對於受災戶的大型垃圾包括廢家俱、浪板、鐵皮、木頭樹枝，由民眾向各區清潔隊登記後由清潔隊安排載運作業。石綿瓦清運，請家戶將石綿瓦單獨裝袋後跟區公所或環保局登記，環保局再委托專業的清理公司前往清運，太空包可向公所索取。

    至於磚瓦廢棄物，民眾向區公所登記，由區公所安排清運車輛載至環保局指定的後壁烏樹林暫置場，如家戶要自行載運，公所要先確認是受災戶所產生的，再將載運車輛號碼聯絡環保局放行。

    災區家戶仍有大型廢棄物還尚清運。（記者楊金城攝）

    災區家戶仍有大型廢棄物還尚清運。（記者楊金城攝）

    學甲災後暫置場在天仁工商校內，將關場轉運出去。（記者楊金城攝）

    學甲災後暫置場在天仁工商校內，將關場轉運出去。（記者楊金城攝）

    後壁烏樹林暫置場由環保局接管，磚瓦類廢棄物規劃集中轉運至烏樹林暫置場。（記者楊金城攝）

    後壁烏樹林暫置場由環保局接管，磚瓦類廢棄物規劃集中轉運至烏樹林暫置場。（記者楊金城攝）

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