桃園市新任校長、園長布達 89人異動

桃園市各級學校、幼兒園新任校長、園長昨天由市長張善政主持布達、宣誓就任。（桃園市政府提供）

2025/07/25 19:13

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市各級學校及幼兒園新任校長、園長，今（25）日在桃園區同德國中舉行布達典禮，共有89位校長、園長異動，包含退休校（園）長15位、連任校（園）長35位、轉任校（園）長21位、新任校（園）長18位；典禮以「擁抱年輕的自己」為主題，透過AI生成影像技術，播放校長們與年輕時期自己相擁的畫面，喚起教育初心與感動，以「回首來時路、勿忘初心、珍惜成長、洞察未來」為期許，迎接新時代教育挑戰。

市長張善政主持布達典禮表示，校長是學校發展的關鍵推手，感謝校長們的辛勞與貢獻，面對多元期盼與教育挑戰，始終堅守崗位、全力以赴；他說，市府持續推動「品牌學校、多元共融」政策，期許校長們持續發掘學校潛力、凝聚師生共識，形塑具代表性的教育品牌，攜手打造更優質的教育環境。

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張善政說，桃園市是六都中自然人口成長最快的城市，市府肩負厚植人才重任，他上任後積極推動「國中小免費營養午餐」、「代理教師全年聘期」、「代理教師職前年資提敘」及「五歲幼兒助學金」等政策；市府也開辦多元主題夏令營，內容涵蓋科技、文化、藝術與體育等領域，參與人次逐年成長，今年將突破累計五萬人次，課程除邀請國內大學師資，更結合美國矽谷科技專家，協助學生拓展國際視野與跨域能力。

典禮中，張善政頒發教育諮詢顧問聘書，致贈象徵「平步青雲」蓋碗茶組予退休校長，並為各級學校校長與幼兒園長頒發連任、轉任及新任聘書。

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