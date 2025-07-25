用音符療癒傷痛 20多名專業導師教失親兒唱出真摯生命力

失親兒福利基金會舉辦「夢想品格音樂營」，找來20多名專業導師帶領37名學員，花4天時間創作改編10首歌曲，讓孩子將情感化為旋律、表達自我，唱出真摯的生命力。（失親兒基金會提供）

2025/07/25 18:50

〔記者吳柏軒／台北報導〕失親兒福利基金會透過「夢想藝術計畫」，幫助孩子探索未來、尋找夢想。今年暑假再度舉辦「夢想品格音樂營」，找來20多名專業導師帶領37名學員，花4天時間創作改編10首歌曲，讓孩子將情感化為旋律、表達自我，唱出真摯的生命力，昨（24日）發表成果。

今年夢想品格音樂營聚焦台北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化地區，由20多名專業導師與助教帶領37名學員。在為期四天的營會中，一同創作與改編10首歌曲。

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該基金會指出，為了不讓失親兒少因家庭變故而喪失探索未來、尋找夢想的機會，2019年起推「夢想藝術計畫」，而營隊主要透過基礎樂理、樂器認識與音樂創作，教孩子把生活故事與流行音樂融合，添加古詩詞元素，激發語言與藝術雙重感知，最後化情感為旋律、表達自我，譜出屬於自己的生命樂章。

昨日成果發表會上，營隊導師、金曲製作人朱敬然感性分享：「音樂源自生活，是抒發與感受的方式。即使不完美，也是真實心靈的寫照。」這些由孩子們親自創作的歌曲，正是他們歷經傷痛、走向未來的勇敢見證。

營隊學員哲哲分享，因家中經濟有限，雖熱愛鋼琴，卻只能靠網路影片自學、慢慢摸索；在營隊有老師們不厭其煩地從手型、姿勢教起，細心指導各種和弦，第一次感受到被真正「教導」的幸福。

另名學員小庭則談到，因喪親創傷，長期缺乏自信，在營隊一開始幾乎不敢開口，但老師們溫柔陪伴練習，調整音準與呼吸，在創作課更鼓勵自己把童年的故事寫進旋律裡，她說：「我從沒想過，原來，我的聲音也能被聽見。」對她而言，這不只是一堂音樂課程，而是她重新拾回勇氣與笑容的起點。

失親兒基金會執行長顧美德則祝福學員種下三顆種子：信心、勇氣與行動，象徵孩子未來在人生路上，面對困境時仍能堅持前行的力量。

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