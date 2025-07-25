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    秒殺課程回來了！彰化舊衣改造第2場8月登場 60名額搶起來

    彰化縣環保局推出舊衣改造課程大受歡迎，第二場課程將於8月20日登場，現場將教民眾動手把乾淨舊衣變身實用零錢包。（環保局提供）

    彰化縣環保局推出舊衣改造課程大受歡迎，第二場課程將於8月20日登場，現場將教民眾動手把乾淨舊衣變身實用零錢包。（環保局提供）

    2025/07/25 18:24

    〔記者張聰秋／彰化報導〕粉絲敲碗成功！彰化縣環保局今年6月首辦舊衣改造課程，60個名額一開放就被秒殺，許多沒搶到的民眾紛紛留言許願「下一場什麼時候？」如今好消息來了，第二場免費課程確定將於8月20日上午9點半至11點半，在福興鄉公所4樓禮堂登場，開放18歲以上民眾報名，限額60人，活動當天還能把自己縫製的零錢包帶回家！

    彰化縣每年舊衣回收量約5000公噸，約等同625萬件衣服，為了延長舊衣使用壽命、實踐資源循環，環保局今年首度試辦舊衣改造課程，第一場於北斗鎮公所舉辦，反應熱烈，許多來不及報名的民眾敲碗敲不停。

    這次的第二場課程將帶領學員動手將家中不穿的褲子或上衣，變身成實用又有質感的零錢包，過程中會教大家剪裁、配色與簡易縫紉技巧，完全免費，無須繳交任何費用，只要自備一件乾淨衣物即可。

    報名時間下週一（7月28日）上午8點開放至8月15日下午5點，額滿即關閉報名。民眾可掃描活動海報上的QRcode，或上「環保in彰化」臉書粉專查詢報名網址，歡迎參加。

    彰化一年回收舊衣多達625萬件， 很多鄉鎮經常出現回收箱爆量、衣物外溢情況。（民眾提供）

    彰化一年回收舊衣多達625萬件， 很多鄉鎮經常出現回收箱爆量、衣物外溢情況。（民眾提供）

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