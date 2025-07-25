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    爸媽老師志工總動員 台南校園災後重建展韌性

    新民國小災後操場跑道清理時景況。（圖由南市教育局提供）

    新民國小災後操場跑道清理時景況。（圖由南市教育局提供）

    2025/07/25 17:51

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，但風雨過後，全市校園迅速動起來！台南市各級學校自第一時間啟動災後復原行動，無論是師生、教職員，還是家長、社區志工，全都總動員投入校園清理與設施盤點，展現凝聚力與自主復原能力。

    新營區新民國小校長黃耿鐘表示，學校災後即啟動應變機制，教師、家長會與志工攜手組隊，短時間內完成落枝清除與教學區環境整理，在民間團體支援下，兩週內便完成整體校園清理。他說，這次的效率與凝聚力，來自平時就建立的校園社群連結。

    該校家長會長楊承諴也表示，許多家長與志工在最艱困時刻無聲付出，就是為了讓孩子們能夠早日回到乾淨安全的校園學習。

    教育局表示，全市校園整體復原率已突破9成，其中最嚴重的倒樹災情，也在調度廠商支援下，完成清運與整備。局長鄭新輝指出，這次風災導致不少校園樹木傾倒，為了加速復原，市府立即啟動清運契約，調派吊車、抓斗車與山貓等大型機具，積極協助各校恢復環境安全。他也提醒，各校仍須同步落實「巡、倒、清、刷」病媒蚊孳清，防疫不可鬆懈。

    新民國小災後操場跑道清理後景況。（圖由南市教育局提供）

    新民國小災後操場跑道清理後景況。（圖由南市教育局提供）

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