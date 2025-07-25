經國行館+2000棵蛋黃桃 探訪台南永康公園前世今生

台南永康公園內的經國行館。（記者劉婉君攝）

2025/07/25 17:56

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區永康公園占地約4公頃，公園內有距今4500年至3500年前的網寮遺址，還有經國行館，早期也曾種植多達2000棵蛋黃桃。為了讓更多民眾認識永康在地的文史生態，永康區公所將於8月舉辦4場走讀歷史活動，帶民眾進入永康公園與三崁店糖廠，走訪永康的前世今生。

永康區公所今年首度向文化局申請社區營造計畫，除了開辦媒體行銷工作坊，教導公所人員、里長及民眾透過手機拍攝影片及擔任小編、播客的技巧，希望每個人都能成為行銷永康的最佳代言人，8月也將舉辦4梯次的走讀歷史活動，永康公園及三崁店糖廠各2梯次，報名相當踴躍，均已額滿。

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永康區公所人文課長林淑婷與承辦人員龔大勝表示，永康公園前身為雲山農場，早期鄰近一代均是山丘，因取土方興建中山高速公路，地形改變，永康公園所在地則在地方民眾陳情之下保留。公園內的經國行館據傳是1957年時，前總統蔣經國任行政院退輔會主任時，到永康視察砲校，見雲山農場具隱密性且視野佳，指示興建行館，內部為一廳一臥一衛，僅簡單的家俱，蔣經國南下視察時常以此處為臨時行館。今日樣貌為後來公所原址整建。

縣市合併之前，經國行館內一度曾開放參觀，另外也陳列影劇三村眷村文物，目前則未對外開放。

而早期公園內種植許多蛋黃桃，為邦交國感謝農耕隊所贈，目前公園內仍可看到多棟，不過第1棵蛋黃桃在多年前因興建水塔已遭到移除。

永康公園經國行館曾對外開放，部分空間展出眷村文物。（記者劉婉君攝）

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