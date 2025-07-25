最高檢「菁英講座」 童子賢：全球化退潮企業應廣納人才

最高檢察署「菁英講座」今邀請和碩董事長童子賢，以「產業發展與世界局勢」為題發表專題演講。（最高檢提供）

2025/07/25 17:54

〔記者王定傳／台北報導〕最高檢察署「菁英講座」今（25日）邀請和碩董事長童子賢以「產業發展與世界局勢」為題發表專題演講；童子賢指出，世界正在轉變，全球化有持續退潮趨勢，面對新的形勢，應就「人才、法規、能源」等作為戰略目標，至於企業因應之道，應持續走向全球並廣納各方人才。其中，童子賢特別關切能源議題，他認為瑞士的「核綠共存」作法，是台灣應採用的能源政策。

最高檢辦理「菁英講座」系列，目的在邀請各界專業人士進行交流，之前已邀請國寶級舞蹈家曹金鈴、文學作家白先勇、台大醫院雲林分院長馬惠明、電商集團PChome網路家庭董事長詹宏志等進行專題講座，與司法同仁分享跨領域不同視角與精彩人生。

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最高檢指出，童子賢長期從事科技製造業，積極關注國內外社會變遷與產業發展，是一位成功的企業家，最高檢為強化專業智能，使司法同仁跨出傳統法律領域，增廣不同面向的視野，於今年4月洽邀童子賢，經其惠允，於今日上午在高檢署博愛講堂進行專題演講。

童子賢在演講時指出，國際基金組織指出「知識的傳播、人口流動、國際貿易往來、資本投資流動」是「全球化」的四個面向，然而世界正在轉變，全球化有持續退潮趨勢；我國面對新的形勢，應就「人才、法規、能源」等作為戰略目標，在企業因應之道，應持續走向全球，並廣納各方人才。

其中「能源」是童子賢特別關切的議題，他指出，台灣深夜用電仍維持當天尖峰60％以上，夜間所需基載電力為60～70％。綠能是間歇性發電，無法承擔穩定基載電力。台灣2024年僅靠8.9％新綠能，並無法挽救地球暖化，應讓核能協助提供不排碳與穩定的發電，參考瑞士「核綠共存」作法，是台灣應該採用的能源政策。

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