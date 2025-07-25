鹿港住宅區蛇出沒！竟是來自南美的珍稀「巴倫游蛇」

彰化鹿港消防分隊最近捕獲一條青藍相間的巴倫游蛇，身上亮麗光澤，卻藏有細長上翹的後溝牙，具微弱毒性。（彰化動防所提供；本報合成）

2025/07/25 17:42

〔記者張聰秋／彰化報導〕誰家的寶貝蛇不見了？快來認領！彰化縣鹿港消防分隊前天（23日）接獲通報，在鹿港鎮住宅區附近捕獲一條超少見的「巴倫游蛇」，全身青藍交織，顏色很漂亮，但嘴巴尖長上翹的後溝牙，讓人看了怕怕！

這條走失的巴倫游蛇目前由彰化縣政府農業處轉交動物防疫所安置，今天（25日）公告尋找失主。動防所說，巴倫游蛇來自南美洲，屬後溝牙類毒蛇，毒性微弱，不會主動攻擊，但若不慎被咬，恐引起局部腫脹或疼痛，提醒民眾別隨意接近。

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其實，這已經不是鹿港消防隊第一次幫走失的寵物蛇尋找主人，上個月也曾捕捉到一條全身烏黑、無毒的加州黑王蛇送到動防所，起初也找不到飼主，眼看就要開放認養時，飼主看見媒體報導才趕緊現身，原來是忘了鎖蛇籠讓牠偷溜出門，幸好失蹤近一個月竟還能找回。

動防所指出，這次捕捉到的巴倫游蛇在寵物市場屬高價蛇種，行情依顏色從近萬元到上萬元都有，全身青色最貴，推測應該也是飼主不慎讓牠逃家。呼籲飼主趕快出面前來動防所認領，不要讓這條珍稀蛇淪為「孤兒」，只要公告期滿就會啟動開放認養程序。

巴倫游蛇在國內寵物市場少見，市價不便宜。（彰化動防所提供）

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