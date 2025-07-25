台南北區家扶121戶風災受損 助學金尚缺400萬

南市議員李啟維今天結合社會善心人士及熱心公益企業，力挺北台南家扶中心。（李啟維提供）

2025/07/25 17:22

〔記者蔡文居／台南報導〕北台南家庭扶助中心今年「助學希望工程」尚缺400萬，南市議員李啟維今天結合社會善心人士及熱心公益企業，捐助逾2千公斤白米及19萬餘元獎助學金力挺。北台南家扶主任李桂平說，教育是貧困孩子實踐夢想唯一道路，獎助學金是支持孩子升學最重要的靠山，感謝各界支持「助學希望工程」，幫助家扶兒。

李桂平指出，這次受到丹娜絲風災造成北台南家扶服務區域半數受災，經調查關懷約有121戶家庭屋頂飛走破損、家電寢具毀損、門窗水塔損壞等，嚴重影響生活及工作。除了家庭急需災後重建經費外，獎助學金是支持孩子升學最重要的靠山，北家扶自79年起推動「助學希望工程」，集結社會力量幫助弱勢孩子安心向學，本學期預計需要籌措547萬元助學金協助近260位高中職大專生及440名中小學生繼續完成升學夢想。目前距離籌措目標仍有400萬元的缺口，亟需社會各界幫忙，踴躍捐輸。

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李啟維表示，捐助獎助學金部分，萱華工業公司6萬元，紀戴春草1萬元，十二佃瑜珈班9千元；楊翼寧醫生、張忠順、鄭得芳、張新修、王氏順、温純娘、張欽星各捐款5千元；退休書記官潘敏捷等人及單人各捐2千元，合計15萬6千元。陳淑英、趙品灃等9人共捐3萬6600元。總計捐款19萬2600元。

北台南家扶助學郵政劃撥帳號00356321（請註明助學金），洽詢電話（06）6324560。

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