台江5校學子發表小論文 倡議守護貝克氏鹽草

台江5校親師生今齊集社大台江分校，聯合發表「守護台江貝克氏鹽草」研究論文。（記者王姝琇攝）

2025/07/25 17:05

〔記者王姝琇／台南報導〕台江5校親師生今齊集社大台江分校，聯合發表「守護台江貝克氏鹽草」研究論文，展示友善海草棲地空間設計，倡議清除灘地垃圾、清除外來種銀合歡、設計導覽解說系統等，進一步探討保育台江貝克氏鹽草行動。

貝克氏鹽草是台灣目前12種海草記錄中的1種，分布在河口潮間帶的泥沙或泥灘地，調查研究資料很少，它是海洋沉水性開花植物，最古老的海草物種。台江流域社群與海保署合作調查，今年2月在山海圳起點四草湖發現貝克氏鹽草，5月在鹽水溪排水線灘地，又發現大面積的貝克氏鹽草棲地。

請繼續往下閱讀...

這場由小台江、水水長安、安慶及長平國小、和順國中同學發表「守護台江貝克氏鹽草」論文，同步展示友善山海圳貝克氏鹽草棲地的空間設計模型，鹽草繪本、鹽草文學詩句等作品，倡議保育山海圳貝克氏鹽草棲地空間，建議海保署、台江國家公園、六河分署、市府結合台江流域社群，以社區參與方式，培育志工進行在地公民科學行動，公私協力進行山海圳國家綠道貝克氏鹽草棲地調查、影像記錄，以及設計友善鹽草棲地空間，展開守護貝克氏鹽草巡守及環境教育。

台南市副市長趙卿惠表示，台江社群在山海圳國家綠道發現貝克氏鹽草行動，「告訴我們環境保育好，生物就會找到回家的路」，20年來守護台江，大家做對了這件事，接下來會召集各局處討論保育措施。

海保署署長陸曉筠也表示，海保署將協助台江親師生出版守護海草的創作，同時與各部門進一步討論保育台江貝克氏鹽草行動。

安慶國小魏芯樂同學說，觀察貝克氏鹽草很新奇，因為很小株，大家不容易發現，因此設計友善貝克氏鹽草棲地空間模型，呼籲各界要保育台江鹽草棲地，否則棲地不保育好，生態系就會垮下去。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法