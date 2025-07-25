虎頭蜂闖住家築巢渾然不知 今年蜂巢築得低......原因有此一說

住家陽台被虎頭蜂闖入築巢，屋主卻渾然不知。（鄭琨諺提供）

2025/07/25 17:01

〔記者蔡文居／台南報導〕最近民眾通報發現虎頭蜂巢的案件增多，其中台南市安南區一戶人家的陽台被虎頭蜂闖入築巢卻渾然不知，幸好友人來訪參觀住家才發現，緊急通報捕蜂專家摘除，才解除危機。捕蜂人鄭琨諺表示，這2天他已摘除6、7個虎頭蜂巢，今年蜂巢有一現象特別明顯，就是蜂巢築得特別低，相傳代表颱風多。

鄭琨諺表示，老一輩的人相傳，蜂巢如果築得高，代表今年颱風雨水少；反之，如果築得低，代表今年颱風雨水多。今年摘除的虎頭蜂巢都很低，只站在工作梯上第2、3階即可作業摘除，往年都得出動高空作業車協助才行。

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鄭琨諺說，最近摘除的蜂巢戶內戶外約各一半，其中有一巢築在樹籬上，民眾在風災後整理家園時被螫傷，還有一戶人家的陽台被虎頭蜂築巢卻渾然不知，因友人來訪，到陽台參觀一抬頭才發現蜂巢。他接獲通報後協助摘取，目前蜂巢都約壘球大小，預計到中秋後將會變成籃球大，屆時會很難處理而且極度危險，因此，住家平常很少掀開的窗簾和陽台，最好抽空檢查一下。

南市森保科長朱健明表示，蜂巢築得低代表颱風多的說法他也有聽過，這當參考就好。生物自有其求生、傳宗接代的本能，這是很有趣的現象。他說，每年6至9月是高峰期，最近捕蜂通報增多是正常現象，今年至7月24日止，共摘除1545蜂巢，其中虎頭蜂800巢、蜜蜂509巢、胡蜂216巢、泥壺蜂20巢。民眾若發現虎頭蜂巢危及安全，可洽台南市農業局捕蜂專線：0965-565980。

住家頂樓被虎頭蜂闖入築巢。（鄭琨諺提供）

今年虎頭蜂巢築得特別低。（鄭琨諺提供）

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