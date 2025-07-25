超前部署！竹北鳳山溪1號出海口提前抽水 遏阻溢流成災

竹北市公所超前部署3台抽水機，今天順利防堵住鳳山溪1號出海口的溢流危害。（記者黃美珠攝）

2025/07/25 17:03

〔記者黃美珠／新竹報導〕昨天下午新竹縣下起豪大雨，新鳳山溪竹北市崇義里拔仔窟的1號出海口，今天一度溪水溢流淹沒周邊，所幸沒有民宅受災。竹北市長鄭朝方說，這是因公所超前部署，根據經驗和強降雨的預報就先架設抽水機抽水。

在現今極端氣候威脅下，他建議縣府、水利署等權責單位，不能再僅憑有無颱風警報，決定是否啟動沿海低窪區的防淹水作為。

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鄭朝方說，2023年5月19日當時跟今天一樣，沒有颱風來襲，卻僅因短時間強降雨加上天文大潮，鳳山溪1號出海口就發生溪水溢流。當年在部分地區排水不良影響下，竹北崇義里700多戶，有60戶住家遭輕重不等的淹水之害。

記取教訓，他後來每到汛期，就在這裡常備抽水機，以防前述狀況再發生，這也是何以今天面臨強降雨和漲潮雙重威脅，鳳山溪也再度溢流後，卻無民宅受災的原因，因為公所早已及早啟動抽水防洪。

他說，根據氣象預報，昨天下午竹北地區就會有強降雨，為此公所前一晚就在鳳山溪1號出海口架好3台6吋抽水機備戰，人員也完成待命。果然昨天下午豪大雨後溪水暴漲，公所今天早上9點就開始抽水，11點漲潮加上大雨，出海口處毫無懸念的發生溢流，但並無民宅被水淹。

到今天下午4點左右，確定有淹水的地區僅侷限在靠近竹北水資中心的水防道路5段，當地因排水溝阻塞所致，所以已迅速排除，至於尚義里內有發生2處小區塊的泥沙流狀況，待雨停、水退後就會立刻清淤處理。

竹北市公所今天早上就啟動抽水機，化解鳳山溪1號出海口的溢流危機。（記者黃美珠攝）

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