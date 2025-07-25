風災後玉山7/26恢復入山 瓦拉米、部分長程線不開放

玉山園區受薇帕颱風影響，18日起禁止入園登山，主峰線棧橋還因大雨崩坍中斷，經連日搶修將在26日開放。（玉管處提供）

2025/07/25 17:02

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園日前受薇帕颱風影響，從18日起禁止入園登山，期間玉山主峰線受颱風大雨襲擊，出現棧橋崩坍與多處樹倒災情，歷經1個多星期的巡查與搶修，將在26日恢復登山活動，惟長程路線包括馬博拉斯橫斷、新康橫斷，以及東部園區瓦拉米步道仍有受損需整修，目前仍封閉，之後將待修復完畢再開放入山。

玉山國家公園管理處表示，園區經歷薇帕颱風過後，主峰線與瓦拉米步道都有坍方及路基流失情況，其中在主峰線4.1K的棧橋，還整座滑落無法通行，之後派員以土包袋填補路基，再以砂土、礫石反覆堆疊夯實，才完成崩坍路段搶修，並將在26日開放。

請繼續往下閱讀...

玉管處說，此次重新開放除了玉山主、群峰線，還有八通關線西段、南二段線、秀姑巒線，以及南橫三山、庫哈諾辛山、關山線等，至於馬博拉斯橫斷、新康橫斷，以及瓦拉米步道因還有部分路段需搶修，目前持續封閉，之後待修復完成再陸續開放，並提醒近期山區時常下雨，入山務必做好風險評估，以維護登山安全。

玉山主峰線受薇帕颱風影響，步道棧橋流失中斷，經連日以土包袋填補路基才搶通。（玉管處提供）

玉山主峰線受薇帕颱風影響，步道棧橋流失中斷，經連日以土包袋填補路基才搶通。（玉管處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法