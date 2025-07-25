卓榮泰視察台南七股風災戶修繕 感謝做工行善團

行政院長卓榮泰（前右一）聽取台南市勞工局局長王鑫基（前左一）為弱勢家庭修繕的簡報。（勞工局提供）

2025/07/25 16:49

〔記者楊金城／台南報導〕行政院長卓榮泰今天（25日）由台南市長黃偉哲、公共工程委員會主委陳金德陪同前往七股區視察災後復原情形，慰問災民同時，特別感謝台南市勞工局「做工行善團」志工長期投入弱勢家庭住屋的修繕，展現勞工溫情與即時行動力。

丹娜絲造成台南市屋損目前申請救助已超過1萬5千件，勞工局發動台南市「做工行善團」持續動員志工協助災民修復家園，並改為平日也出勤，上、下午皆有工班進行修繕任務。

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勞工局局長王鑫基指出，志工前往七股區協助兩戶弱勢家庭修繕受損屋舍，其中為1家3口的許姓單親爸爸進行屋頂搭建、牆面粉刷，並提供二手家具、安裝冷氣，今天再由電氣工會志工協助安裝廚具，讓家庭生活機能逐步恢復。也為另一戶中度身障戶緊急搭設帆布屋頂，由電氣工會志工進行室內電路配置與臨時電箱安裝，為後續鐵厝搭建、裝潢與油漆工程打下基礎。

卓榮泰到場為做工行善團加油打氣，感謝工會志工們無私奉獻，稱讚其在第一線發揮專業，助民解困。

黃偉哲表示，做工行善團志工不僅前往七股協助修繕，災後也派工班分赴下營、安南、新營、白河等區，協助受災戶緊急搭設屋頂帆布。近日也將持續前往白河、佳里等地進行臨時遮蔽的防護作業，持續用行動守護災民的安全與尊嚴。

台南市做工行善團為七股弱勢家庭修繕。（市府提供）

行政院長卓榮泰（前左一）由台南市長黃偉哲（前右一）陪同，巡視七股修繕弱勢家庭屋損，感謝做工行善團的付出。（記者楊金城攝）

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