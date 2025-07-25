走讀澎湖 移民署攜手新二代挖掘地方文化脈絡

移民署澎湖服務站舉行家庭活動，邀請新住民家庭一同出遊。（移民署澎湖服務站提供）

2025/07/25 17:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕移民署中區事務大隊澎湖縣服務站 結合澎湖縣新住民家庭服務中心，今（25）日辦理「齊『新』同力—新住民二代培力計畫活動」。此次活動特別邀請 「沿著菊島旅行社」創辦人高世澤（筆名高一筆）先生擔任講師， 帶領新住民二代透過實地走讀，認識在地節慶習俗與故事，挖掘地方文化脈絡，練習組織與分享自身觀察，進而培養說故事的能力。

高世澤長年深耕地方文史與導覽推廣，不僅是澎湖科技大學客座講師、文學獎評審，更曾榮獲多項文學獎項，並策劃多項文化導覽與地方 創生計畫，深受各界肯定。

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此次活動結合傳統節慶與社區故事，帶領學員了解如乞龜、冬至等澎湖傳統習俗背後的文化脈絡，並實地走訪南寮古厝、鎖港魚市場與菓葉村等地，親身體驗雞母狗製作、魚拓印刷等活動。課程最後安排故事演練與小組討論，鼓勵學員整理自身觀察與感受，培養資訊統整與表達能力，引導學員練習用自己的語言訴說家鄉的故事，從聽故事的人轉化成說故事的人。

澎湖縣服務站主任江謀源表示，此次能與在地文化團隊合作，讓新住民二代實地走訪澎湖聚落、動手體驗傳統技藝，在過程中培養觀察力與文化感受力，也為未來的多元學習奠定良好基礎；另移民署推出 「新住民免費電腦課程及平板借用服務」，只要符合新住民身分者，撥打諮詢專線0800-030-068 完成預約或至服務站洽詢申請，平板電腦或筆記型電腦立即宅配到府，並享有4G吃到飽行動網路。

走讀澎湖鄉村了解先民智慧，加速族群融合。（移民署澎湖服務站提供）

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