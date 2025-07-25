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    台師大女足抽血案 人本：校方有要追究陳忠慶的責任？

    人本教育基金會執行長馮喬蘭（右三）表示，台師大解聘周台英不是終點，也應全面清查陳忠慶的責任。（資料照）

    人本教育基金會執行長馮喬蘭（右三）表示，台師大解聘周台英不是終點，也應全面清查陳忠慶的責任。（資料照）

    2025/07/25 16:49

    〔記者林曉雲／台北報導〕台師大女足抽血案，台灣師範大學校級教評會今（25）日作出最終決議，女足教練周台英霸凌學生，予以解聘且4年不得任教師。一直協助台師大女足球員簡奇陞等受害學生的人本教育基金會，執行長馮喬蘭對此回應表示，解聘周台英不是事情的終點，計畫主持人陳忠慶的部分，台師大的調查和處置到什麼程度？呼籲教育部專案小組應該要全面清查。

    馮喬蘭表示，人本之前一直表達，周台英強迫學生抽血和霸凌學生的行為，足以構成終身解聘，但台師大教評會的決議是解聘4年，某種程度上矯正了台師大教評會之前的處分，但是否應該是終點，就要由教育部處理，解聘周台英並不是事情的終點，台師大校方也最好不要這樣認定。

    馮喬蘭表示，社會仍在質疑，計畫主持人、教授陳忠慶呢？台師大校方的調查、處理、處置，到什麼程度？難道還是停留在第一次教評會要求陳忠慶補修6小時學分？

    此外，馮喬蘭也質疑，校方應該負的責任呢？從一開始，校方沒有問學生就挺老師的聲明到現在，台師大校方行政完全沒有搞懂要檢視自己的錯誤，先是想用「手寫信」道歉止血，又想用「大家一起鞠躬」來止血，連止血都是用錯方法。

    馮喬蘭強調，沒有人用繼續砍自己來止血，台師大校方是無法靠自己瞭解該如何檢討改進，因此呼籲教育部專案小組全面清查，到底有哪些研究計畫？到底有哪些問題出現在這些計劃裡？知情同意的問題、營養費的問題、權勢環境的問題、學倫會審查與調查的問題，這些都需要跨部會專案小組清查後給社會大眾答案。

    馮喬蘭說，過去的傷害已經發生，現在有人必須付出代價，但未來是不是會改變？會不會有一個可以信賴的未來？要看現在如何檢視、如何理解錯誤、如何找到改變策略。

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