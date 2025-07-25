驚險！港航疑轉錯方向 桃機滑行道航機上演「 頭對頭」

香港航空HX252航班降落桃機滑行前往停機坪時，疑轉錯方向，在滑行道與海南航空HU987班機頭對頭。。（翻攝自桃園機場即時影像）

2025/07/25 16:20

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕一架香港航空HX252航班今天上午降落桃園國際機場後，疑塔台指令不清轉錯方向，在滑行道與前往D9停機坪的海南航空HU987班機頭對頭，最後香港航空班機由拖車拖至D1停機坪，民航局調查中。

民航局指出，今日上午11時10分，海南航空7987、香港航空252分別於桃機05R跑道、05L跑道落地後滑行進入機坪時，海南航空7987由P滑行道滑行至北機坪D9機坪，另架香港航空252航班自05L跑道落地後，應經由塔台指示P滑行道至D1機坪，惟因塔台地面席疑似指示為A1機坪，致香港航空252航班於P9滑行道後左轉進入P滑行道，與海南航空7987航班面對面相對於P滑行道上的兩端。事件發生經過由民航局持續調查中，並已要求管制員務必給予正確指令，以確保安全。

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香港航空班機旅客下機後表示，飛機有停止約20分鐘後才滑行到停機坪，但沒有聽到機長說明相關情況。

香港航空HX252航班降落桃機滑行前往停機坪時，疑轉錯方向，在滑行道與海南航空HU987班機頭對頭。（翻攝自Flightradar24）

香港航空HX252航班降落桃機滑行前往停機坪時，疑轉錯方向，在滑行道與海南航空HU987班機頭對頭。。（翻攝自桃園機場即時影像）

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