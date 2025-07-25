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    告急！觀光亮點獎票選「台灣玻璃館」進全國前5 粉絲：不能被超車

    彰化縣的台灣玻璃館以「四面亮麗，八方驚奇」的創意吸睛。（彰化縣政府提供）

    彰化縣的台灣玻璃館以「四面亮麗，八方驚奇」的創意吸睛。（彰化縣政府提供）

    2025/07/25 16:08

    〔記者張聰秋／彰化報導〕「交通部觀光署舉辦第2屆「觀光亮點獎」網路票選活動進入倒數，將於7月31日截止投票，彰化縣推薦10處觀光景點角逐全國亮點，其中，「台灣玻璃館」目前超過1萬8000票，暫居全國第5、彰化縣內最高票，人氣超旺，但粉絲憂心名次被追趕過去，臉書社群發起「全民催票」，就是要守住前5名。

    活動7月11日到31日，彰化縣政府推薦10大景點參賽，王功漁港、彰化扇形車庫、田尾公路花園、芳苑海空步道、八卦山大佛風景區、台灣優格餅乾學院、魔菇部落休閒農場、台灣玻璃館、成美文化園及鹿港老街，包山包海，全是熱門觀光景點。

    台灣玻璃館強調「四面亮麗，八方驚奇」，不僅外觀建築吸睛，館內以寓教於樂方式呈現，讓遊客零距離認識玻璃世界，顛覆對傳統玻璃產業的刻板印象，一次滿足觀光、教育與創意體驗。

    隨著投票競爭白熱化，台玻粉絲在臉書社群「彰化生活美食地圖情報站」發出危險警訊，指出第6、第7名票數緊追在後，呼籲網友大力支持，還用標語如「台灣玻璃館穩守第5」、「差距越來越近，我們不能掉以輕心」展現凝聚力。

    彰化縣政府也邀請民眾把握最後投票時間，每天上網投票支持心中最愛的景點，不僅為家鄉觀光加分，也能將這些特色景點列入自己的旅遊清單。投票網址：（https://spotlightaward.taiwan.net.tw/index.php

    彰化縣推薦亮點有10處，包含王功漁港、扇形車庫、田尾公路花園、芳苑海空步道、八卦山大佛風景區、台灣優格餅乾學院、魔菇部落休閒農場、台灣玻璃館、成美文化園、鹿港老街。（圖擷取活動官網）

    彰化縣推薦亮點有10處，包含王功漁港、扇形車庫、田尾公路花園、芳苑海空步道、八卦山大佛風景區、台灣優格餅乾學院、魔菇部落休閒農場、台灣玻璃館、成美文化園、鹿港老街。（圖擷取活動官網）

    台玻館粉絲網路發起全民催票、守住前5活動，懇請民眾拉親朋好友一起來投票，「每天一票，守住榮耀」。（圖擷取臉書「彰化生活美食地圖情報站」）

    台玻館粉絲網路發起全民催票、守住前5活動，懇請民眾拉親朋好友一起來投票，「每天一票，守住榮耀」。（圖擷取臉書「彰化生活美食地圖情報站」）

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