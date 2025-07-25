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    台漫館參戰漫博會獲人氣好評 50部熱血作品打造夏日盛典

    耽美BL漫畫家花宥（左）與BL及百合雙修漫畫家TaaRO合體出現在漫畫博覽會的台灣漫畫館，與粉絲相見歡。（記者吳柏軒攝）

    耽美BL漫畫家花宥（左）與BL及百合雙修漫畫家TaaRO合體出現在漫畫博覽會的台灣漫畫館，與粉絲相見歡。（記者吳柏軒攝）

    2025/07/25 15:58

    〔記者吳柏軒／台北報導〕年度動漫迷盛會的漫畫博覽會昨登場，不只日本動漫，台漫實力也漸漸茁壯，由文化內容策進院主辦「台灣漫畫館」也再度參戰漫博，集結50部我國熱門作品，安排8場作家、繪師等座談會與見面會，今（25）日由耽美BL漫畫家花宥，以及BL與百合雙修的插畫、漫畫家TaaRO雙強進擊，吸引大批粉絲擠爆該館。

    文策院表示，台漫館今年以「漫畫極光，台漫的魔幻饗宴」為策展主題，展出逾50部熱門作品，包括高人氣網漫《C級哨兵備忘錄》、《我的秘書總想殺了我！》、《妖怪五星好評》、《Exchange！特務換身愛》，3度榮獲金漫獎殊榮的王道東方奇幻巨作《大仙術士 李白》，改編國民球星彭政閔自傳的漫畫《一百萬次的揮棒01》等等。

    今下午更有漫畫家花宥、TaaRO雙姝合體舉辦簽名會，吸引逾百名粉絲擠爆台漫館舞台，花宥擅長耽美BL漫畫，作品《狗血耽美劇的攻略技巧》入選CCC追漫台2024百大閱讀排行榜第7名，並獲改編為2.5次元音樂劇。TaaRO曾以《他的髮圈》獲第12屆金漫獎年度漫畫獎，另部作品暢銷作品《我才沒有哭》在LINE WEBTOON TAIWAN已累積650萬瀏覽數，並改編成小說。

    文策院也表示，不只台漫，台灣暢銷獨立遊戲《OPUS》製作團隊也受邀，由繪師天之火、編劇月亮熊等人分享幕後與創作秘辛，揭開打動無數玩家與讀者的故事如何誕生，以及跨域改編如何展延這份情感張力。

    漫畫家花宥的作品《狗血耽美劇的攻略技巧》；以及TaaRO作品《他的髮圈》皆是國內BL熱門暢銷漫畫。（記者吳柏軒攝）

    漫畫家花宥的作品《狗血耽美劇的攻略技巧》；以及TaaRO作品《他的髮圈》皆是國內BL熱門暢銷漫畫。（記者吳柏軒攝）

    漫畫家花宥與TaaRO合體，吸引大批漫迷擠爆漫畫博覽會的台灣漫畫館舞台區。（記者吳柏軒攝）

    漫畫家花宥與TaaRO合體，吸引大批漫迷擠爆漫畫博覽會的台灣漫畫館舞台區。（記者吳柏軒攝）

    文化內容策進院主辦「台灣漫畫館」，再度參戰漫畫博覽會，大秀我國50部熱門作品。（記者吳柏軒攝）

    文化內容策進院主辦「台灣漫畫館」，再度參戰漫畫博覽會，大秀我國50部熱門作品。（記者吳柏軒攝）

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