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    東方美人茶入舞 《茶之舞韻》7/26台南聞香登場

    《茶之舞韻—客藝‧回望》融入客家拋茶。（靈龍舞團提供）

    《茶之舞韻—客藝‧回望》融入客家拋茶。（靈龍舞團提供）

    2025/07/25 16:24

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕一壺茶、一段舞、一頁客家情。靈龍舞蹈團今年推出全新創作《茶之舞韻—客藝‧回望》，以台灣客家茶文化為靈感，融合舞蹈、戲劇與音樂，細膩描繪客家人與茶相依的生活樣貌，將於7月26日在台南文化中心登演。

    藝術總監黃麗華表示，此作從擂茶、拋茶、奉茶到扛茶等傳統儀式出發，將人與茶的情感轉化為一場場動人的舞序。演出不僅有專業舞者，也邀請編劇導演張雅婷、舞蹈編排陳佳慧、盧芷宜及拉丁樂曲創作才女劉紹彬客串演出，以貼近土地的真誠之姿，譜出屬於台灣的茶之樂章。

    最動人的細節，是演出中選用來自新竹橫山的東方美人茶，不只讓茶香盈室，更藉由舞者展演「賞茶舞」，將茶葉在壺中翻湧的姿態化為肢體語言，傳遞茶的靈魂，也傳承客家的深情。該作不僅獲中央客家委員會「客家文化力創作專案」肯定，更入選國立傳統藝術中心優質文化活動

    為求文化考據真實，團隊特別走訪新竹橫山，拜訪茶鄉沙坑資深茶葉專家許正清擔任專業諮詢，並由客家文化專家溫彩棠指導。曾被遺忘的「拋茶」禮俗，這次將依古法重現於舞台，逗趣又動人，讓觀眾穿越時空感受先人待客之道的溫度。這不只是舞蹈演出，更是一場文化的回望與生命的對話。

    《茶之舞韻—客藝‧回望》將於7月26日下午2時30分，在台南文化中心原生劇場演出，購票可洽Opentix售票系統。

    《茶之舞韻—客藝‧回望》舞劇融入客家扛茶。（靈龍舞團提供）

    《茶之舞韻—客藝‧回望》舞劇融入客家扛茶。（靈龍舞團提供）

    《茶之舞韻—客藝‧回望》特別選用新竹橫山的東方美人茶，共譜「賞茶舞」。（靈龍舞團提供）

    《茶之舞韻—客藝‧回望》特別選用新竹橫山的東方美人茶，共譜「賞茶舞」。（靈龍舞團提供）

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