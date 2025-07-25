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    「遊購厲害！」 台南21家觀光工廠祭出25萬大獎滿額抽

    台南觀光工廠舉辦暑假活動「遊購厲害」摸彩品相當豐富。（台南市政府提供）

    台南觀光工廠舉辦暑假活動「遊購厲害」摸彩品相當豐富。（台南市政府提供）

    2025/07/25 15:56

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南擁有21家觀光工廠，是寓教於樂的好選擇！市府經發局即日起至9月10日舉辦「台南觀光工廠遊購厲害．消費滿額抽大獎」活動，準備總市值超過25萬元的豐厚好禮，邀民眾一同來台南觀光工廠同樂、抽大獎。

    經發局長張婷媛表示，台南觀光工廠不僅持續創新研發，更是結合教育、文化與休閒的多元場域；透過舉辦抽獎活動，希望能吸引更多民眾走進觀光工廠，深度體驗各產業獨特魅力與DIY樂趣，同時也刺激地方經濟發展，為觀光注入新活力。

    摸彩活動即日起至9月10日，民眾凡於台南市通過評鑑的觀光工廠單筆消費滿500元，即可獲得1張摸彩券，單張發票最高可得10張摸彩券，預計發出10萬張。獎項包括3C產品及生活家電，及各觀光工廠精心準備的特色好禮，最大獎iPhone 16外，還有平板電腦、吸塵器、掃地機器人、Apple Watch、液晶電視、任天堂 Switch、生活小家電等。

    市長黃偉哲表示，21家觀光工廠分為快意嚐美食、樂活愛保健、玩味賞創意、家居品時尚等4大主題，規劃「暢遊鐵道 職人探索路線」、「漫步米香 香氛療癒路線」、「徜徉香氣 歷史尋蹤路線」、「穿梭時光 知識科普路線」、「甜蜜時尚 生活創藝路線」、「保健夯吉 生技足跡路線」、「私藏味蕾 美食樂章路線」和「魅力醫美 世界遨遊路線」等8條旅遊路線，邀民眾同樂。

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