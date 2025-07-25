台北「條通祭」8月登場 酒吧、餐廳攜手創夜經濟高峰

今年一月有在地青年整合條通店家，首度舉辦「2025條通祭·冬」活動，今（25）日宣布將再趁勝追擊，舉辦「2025條通祭·夏」，將47間酒吧、8家餐廳，還有「沈浸條通」文化講座外，更加碼舉辦「條音派對」。（記者孫唯容攝）

2025/07/25 15:58

〔記者孫唯容／台北報導〕台北「條通商圈」以濃厚的日式氛圍聞名，除了蘊含深厚歷史文化與日式風情外，商圈匯集日式小吃、居酒屋等各式和風料理，更有逾百家酒吧、餐酒館，今年一月有在地青年整合條通店家，首度舉辦「2025條通祭·冬」活動，今（25）日宣布將再趁勝追擊，舉辦「2025條通祭·夏」，將47間酒吧、8家餐廳，還有「沈浸條通」文化講座外，更加碼舉辦「條音派對」，邀請知名樂團輪番演出，再創台北夜經濟高峰。

台北市副市長林奕華出席活動起跑記者會，她表示，條通具有東洋異國風，民眾在這裡可以享受到獨特的日式台灣味，這次活動多元，將所有合作夥伴、旅宿業結合起來，讓商圈的力量更大，帶動整體經濟效益。她連續兩年參與條通祭，希望夜經濟有機會成為台北的特色之一，希望活動一年比一年更加盛大。

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條通祭主理人王凱立表示，條通祭不僅是單純的酒精路跑或音樂祭活動，而是以公共服務為志業的在地品牌，條通祭的背後肩負了許多在地店家從極盛到衰退，迄今仍在為台北市的經濟、產業、觀光努力的精神，希望大家一同來感受條通的文化魅力。

條通祭將在8月22日舉辦「醉生夢市」、「條音派對」，在林森公園設置50攤以上文創美食市集；8月23日舉辦「微醺散步」，民眾可以在47間特色酒吧、餐酒館每間免費享用一杯調飲Shot；最後8月24日「沈浸條通」則在條通特色餐酒館Vagus Lounge邀請亞洲50大酒吧Bar Mood主理人開講全球調酒趨勢大觀。相關活動自7月26日開始售票。

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