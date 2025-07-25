愛河灣水域遊憩安全講習 8月起跑

高市府推廣愛河灣水域立式划槳。（高市海洋局提供）

2025/07/25 16:17

〔記者洪臣宏／高雄報導〕為提升市民對開放性水域的安全意識，高市海洋局爭取海洋委員會補助計畫，辦理「愛河灣水域遊憩安全講習暨體驗活動」，於8月至10月在愛河灣水樂園登場，透過專業教練的帶領下正確認識水域安全，還有立式划槳SUP及水翼體驗活動，即日起開放報名。

海洋局局長石慶豐表示，市府為提供市民更多親水空間，延伸還河於民、開放水域政策，2023年公告開放愛河灣為非動力水域遊憩活動區，民眾只需穿戴合格救生衣、自備浮具並掃描QR Code完成實名制登記，即可從浮動碼頭下水暢玩；現場也提供器材租借服務，方便民眾輕鬆體驗親水活動。

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海洋局自2022年起持續爭取海洋委員會補助辦理水域遊憩安全講習，今年更進一步推出進階課程與實作訓練，歡迎對水域教學與推廣有興趣的民眾參與，課程內容涵蓋開放水域風險辨識、救生技能實作，以及SUP進階技術操作等，期望藉此培育更多水域安全專才，提升高雄親水環境的安全。

海洋局表示，活動名額有限，歡迎市民朋友報名體驗高雄港灣水域活動魅力，活動詳情請上「高雄海味地圖-高雄市政府海洋局」臉書查詢（https://www.facebook.com/share/p/1LxEUFsnvZ/）。

高市府推廣愛河灣水域立式划槳，鼓勵親水活動。（高市海洋局提供）

民眾於愛河灣進行水上腳踏車活動。（高市海洋局提供）

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