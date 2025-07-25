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    台師大女足抽血案 學生會：追蹤校方建立機制

    台師大學生會會長黃莨騰（右一）曾陪同簡奇陞（左二）等受害學生，與人本教育基金會執行長馮喬蘭（中）、立委陳培瑜（右二）及立委范雲（左三）共同召開記者會。（資料照）

    台師大學生會會長黃莨騰（右一）曾陪同簡奇陞（左二）等受害學生，與人本教育基金會執行長馮喬蘭（中）、立委陳培瑜（右二）及立委范雲（左三）共同召開記者會。（資料照）

    2025/07/25 15:33

    〔記者林曉雲／台北報導〕台師大女足抽血案，國立台灣師範大學校級教評會今（25）日決議，解聘女足教練周台英，且4年不得聘任為教師，周台英被解聘拍板定案。台師大學生會發IG和Threads限動聲明表示，校教評會委員共有28人，其中20人出席今日會議，學生會將持續協助學生個案，並追蹤和督促校方建立保護機制。

    學生會會長黃莨騰曾陪同簡奇陞等受害學生，與人本教育基金會執行長馮喬蘭、立委陳培瑜及立委范雲共同召開記者會。

    學生會聲明表示，台師大三級教評會經重新審議後，依「教師法」第15條，決議解聘周台英，並議決4年內不得聘任為教師，教評會認為，此案為嚴重霸凌事件，為確保學生健全人格發展、校園環境之安定、球隊教練及球員間合理正當互動，並維護師生關係之信任與和諧，經充分討論後，無記名投票決議：予以解聘周師，且4年不得再聘任為教師。

    學生會表示，日後會持續追蹤個案的處理情形，亦會持續追蹤學校建置受試者保護、受害者保護及危機事件處理機制的建立，希望能與學生及校方共建更友善、安全的校園，如果學生在校園生活中，有需要諮詢、求助的地方，隨時可聯絡學生會。

    台師大學生會發限動聲明，表達會持續協助學生及追蹤校方建立機制。（台師大學生會提供）

    台師大學生會發限動聲明，表達會持續協助學生及追蹤校方建立機制。（台師大學生會提供）

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