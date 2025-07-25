移民署推行TWAC電子化入境登記 10月起全面取代紙本A卡

入國登記表（TWAC）填寫網 址 QR Code 連結（高雄機場國境事務隊提供）

2025/07/25 16:16

〔記者洪臣宏／高雄報導〕外來旅客來台填寫入國登記表（A卡），目前採紙本或網路二擇一方式辦理，內政部移民署將於今年 10 月 1 日全面實施外來旅客網路填寫入國登記表（簡稱TWAC），傳統紙本A卡將不再使用。

移民署國境事務大隊今（25）日受邀出席馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處臉書社群平台直播，宣導 10 月 1 日起，外來旅客於抵達台灣前3天內，須先至移民署 TWAC 網站完成資料填寫，入境可大幅縮短通關時間，並鼓勵菲律賓旅客近期來台觀光，可先體驗 TWAC 便捷通關措施。

請繼續往下閱讀...

移民署表示，電子化已成為國際趨勢，TWAC填報介面不僅更直觀、友善，流程更簡便，且增加事後查詢及修改功能。旅客填報時可以中文或英文填報，各項欄位並以中、英、日、韓、泰、越及印尼等7種語言說明。旅客於填寫介面可拍照上傳護照基本資料頁，即可自動帶入護照個人資料，縮短填寫時間。

此外，家庭或團客來台，可由其中1個人幫其他同行者填寫，最多可填寫16名旅客，簡化團客申報流程。移民署提醒，填寫 TWAC 為 「 免 付 費 」 方 式 申 請 ， 官 方 網 址 為 ：https://twac.immigration.gov.tw。

移民署表示，新建置新世代自動查驗通關系統（e-Gate），凡年滿 10 歲且身高 120 公分以上，已取得在台居留身分者，出入境即可使用新世代 e-Gate；另外，來台觀光外來人口年滿 14 歲，持晶片護照且於入境已錄存生物特徵者，出境亦可使用 e-Gate。

移民署已提供海空運輸業者 TWAC QR Code 連結告示，並由業者設置於啟程地機場、港口報到劃位櫃檯，歡迎外來旅客於抵達台灣前掃描 TWAC QR Code 進行填報，通關流程將更便捷省時。

高雄機場國境事務隊副隊長阮毓銘（右）出席馬尼拉經濟文化辦事處臉書直播節目宣導。（高雄機場國境事務隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法