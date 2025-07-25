丹娜絲風災後 嘉市府：36座公園7月底前完成清運

嘉義公園風災後，滿目瘡痍，清除工作尚待完成。（記者丁偉杰攝）

2025/07/25 15:23

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕丹娜絲颱風造成嘉義市公園及行道樹逾萬棵傾倒或斷枝。市府表示，風災後5日內，完成全市主要幹道與公園步道搶通，目前全市除嘉義公園、都會森林公園外，其餘36座公園清運將於7月底前完成。

市府表示，丹娜絲風災後，啟動「搶通、去化、清理、復原」4階段應變程序積極搶災，7月7日起全面投入災後整建，並於9日完成全市11條主要幹道、15個路段搶通。

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10日則完成全市次要路段的搶通後，接續投入綠化帶、公園倒伏樹木、樹枝等的清運、園內步道的搶通。

市府建設處公園管理科長蔡弼元表示，目前全市38座公園內步道已全數搶通，除嘉義公園、都會森林公園因占地寬廣、樹木眾多，尚需清運時間，其餘36座公園預計可於7月底前清運完成。

市府表示，災後召開市容景觀復原會議，就未來道路植栽樹種、養護進行討論，除將延續施行成效良好的路樹定期修剪、健檢，在樹種選擇上也將更著重抗風力強、根系穩固的樹種，並就植栽區域進行改善，例如擴大樹穴空間、設置透水鋪面，並強化現在風險監控系統，打造韌性「嘉」園。

嘉市外圍道路世賢路在風災後已完成環境清理。（嘉市政府提供）

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