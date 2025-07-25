雙颱動態》范斯高減弱為熱低「裸奔」畫面曝 竹節草北偏離台更近

台灣南北遭到熱帶系統夾擊。（圖擷自中央氣象署）

2025/07/25 16:20

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受強垂直風切的影響，第7號颱風「范斯高」高低層嚴重分離，已於今（25日）早減弱為熱帶性低氣壓TD10，真實色雲圖曝光「范斯高」低層環流中心與深對流雲團明顯分開，俗稱「裸奔」的狀況；而「竹節草」路徑稍微偏北，未直接登陸呂宋島，看起來頗近台灣。

根據中央氣象署觀測顯示，熱帶性低氣壓TD10（原范斯高颱風）今下午2點的位置，在北緯26.5度，東經122.8度，即在台灣北部海面，過去以時速15公里的速度向西南西移動；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO雲圖表示，范斯高已減弱為熱帶低壓，低層環流中心還相當明顯，可以看出其中心旋轉，呈現「裸奔」的狀態。

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而第8號颱風「竹節草」沿著呂宋島以西近海進入巴士海峽，今下午2點的中心位置，在北緯19.6度，東經121.3度，過去以時速30公里的速度向東北移動；「颱風論壇」指出，「竹節草」中心未直接登陸呂宋島進入巴士海峽，路徑稍微偏北，看起來頗近台灣，不過「竹節草」將加速往東北移動，接下來所處環境不利發展，強度逐漸減弱，氣象署認為明（26日）下午可能減弱為熱帶低壓。

天氣風險公司指出，雙颱夾擊但沒有直接影響，不過台灣將併入大低壓帶，加上西南風持續輸送水氣，週末仍處於不穩定天氣中，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，東半部則以午後雷陣雨為主；中南部尤需注意強降雨。

台灣北部海面的原「范斯高」颱風低層環流中心與深對流雲團明顯分開，出現俗稱「裸奔」的狀況。（圖擷自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

「竹節草」中心未直接登陸呂宋島進入巴士海峽，路徑稍微偏北，看起來頗近台灣。（圖擷自日本氣象廳）

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