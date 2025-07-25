8至12月禁捕禁售開花母蟹 澎縣府將加強查緝

開花母蟹禁捕8月上路，澎湖縣政府農漁局將加強查緝。（澎湖縣政府農漁局提供）

2025/07/25 15:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農業部公告「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」，8月至12月為「抱卵母蟹」（開花母蟹）、「腹甲離身之蟳蟹」的禁漁期與禁售期，澎湖縣政府農漁局除每日例行性查核工作，禁捕期間亦將增加市場、攤商及餐廳之查核、宣導強度，並與相關單位執行聯合稽查，落實管制措施。

澎湖縣政府農漁局再次提醒相關規範，全年禁止漁船採捕甲殼寬小於9公分之花蟹、三點蟹及沙蟹；小於7公分之石蟳；甲殼長小於6公分之旭蟹；每年8月1日至12月31日止，禁止採捕及販售「抱卵母蟹」、「卸下或持有腹部未自然連附於胸部腹甲之蟳蟹」（腹甲離身之蟳蟹），倘有意外捕獲，不論存活或已死亡應立即放回海中，請各位漁民朋友及販售業者務必遵守規定。

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為讓漁業資源永續，農業部自2022年起開始實施8月1日起到12月底禁止捕撈抱卵母蟹（開花母蟹），有鑑於部分不肖業者會故意撕掉抱卵母蟹腹甲後販售，2023年新增禁止漁船卸下、持有且任何人都不得販售腹甲離身的蟳蟹類，違者處3萬元至15萬元罰鍰。

如有發現違反蟳蟹規定之情事，可將具體相關事證（人、事、時、地物及照片），提供農漁局查處，共同維護蟳蟹漁業資源與產業永續經營。

檢舉專線：06-9262620轉120、121（農漁局）、1999（縣民服務專線）、118（海巡隊）。

腹甲離身視為違規，8月1日起至12月底查獲開罰。（澎湖縣政府農漁局提供）

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