提醒2.2萬張終身學習券得主 教育部：使用期限7月30日

教育部推出終身學習券及5館通行券，鼓勵民眾學習。（資料照）

2025/07/25 15:03

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部推出終身學習票券試辦計畫，抽出2萬2000張終身學習券及3300張5館通行票，可用於社區大學或樂齡大學報名課程抵免學費1000元，以及於限定期間免費參觀教育部所屬5間社教館所常設展，教育部今（25）日提醒，終身學習券使用期限至今（2025）年7月30日止。

教育部終身教育司科長吳佳芬說明，此活動高達77萬人登記抽取，皆以簡訊或e-mail的方式通知領券者使用，抽中票券的民眾，自今年7月1日起至7月30日止，前往鄰近社區大學或樂齡大學報名學習課程，可抵免課程學分費或學費台幣1000元。

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社區大學開設課程、講座、研習、工作坊等達2萬多門，包括公民素養、社區永續、數位學習、性別平等、本土語文、轉型正義、社會情緒學習等多元議題，修習課程完畢並取得特定學分數後，可取得由地方政府發給的學群證書、領域證書或畢業證書，例如台北市文山社區大學「用AI豐富你的人生」課程、新北市蘆荻社區大學「別讓愛變成害—愛與情感的心理學」、台南社區大學「人權歷史場址的教材製作、導覽解說以及現場踏查」、高雄市旗美社區大學「小型農業機械保養與檢修」、宜蘭縣羅東社區大學「蘭陽步道生態導覽」等。

此外，樂齡大學仿大學校院採學年制，課程以高齡相關、健康休閒、學校特色、生活新知等課程為主軸，使高齡者有機會進入大學校園和年輕學子共同學習互動，一圓高齡者上大學夢想，例如國立陽明交通大學辦理AI時代醫療、國立空中大學辦理法律科技與法律生活、國立清華大學辦理手機必備AI運用、國立高雄餐旅大學辦理健康輕食料理製作、嘉南藥理大學辦理醫療新知─現代癌症之精準醫療、中山醫學大學辦理糖尿病預防等課程。

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