南市丹娜絲風災善款至昨收到約6000多萬 開基玉皇宮今捐300萬

開基玉皇宮由主委涂大松代表廟方捐300萬元助災民重建，由市長黃偉哲代表受贈。（南市府提供）

2025/07/25 15:00

〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風重創南台灣，台南市災情慘重，重建工作刻不容緩。截至24日下午5時止，南市收到指定救助丹娜絲風災的善款共約6000多萬元。今天南市開基玉皇宮秉持「人溺己溺、人飢己飢」的精神，由主委涂大松代表廟方捐300萬元，支持南市府後續重建與協助災民生活所需。

南市府今天舉行捐贈儀式，市長黃偉哲頒贈感謝狀，感謝開基玉皇宮與市府攜手幫助災民復原。黃偉哲表示，此次風災為台南帶來極大衝擊，受損戶數逾萬，農漁業與公共設施損失超過10億元，感謝來自宗教界的即時援助。

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開基玉皇宮主委涂大松指出，經委員會全體一致通過，決議捐出300萬元協助市府賑災。信徒遍布台南各地，眼見災後民眾生活困頓，期盼這筆善款能發揮即時效益，幫助更多家庭儘速恢復正常生活，也希望拋磚引玉，凝聚社會更多善的能量。

南市社會局表示，截至24日下午5時止，指定救助丹娜絲風災的善款共收到約6581萬元，此筆善款將專款專用，投入受災戶急難救助、租金補貼、房屋修繕及生活物資等多項支援，捐款流向將公開透明，並持續接受民間捐款，統籌用於風災後各項民生援助與重建作業。

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