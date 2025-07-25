為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南市丹娜絲風災善款至昨收到約6000多萬 開基玉皇宮今捐300萬

    開基玉皇宮由主委涂大松代表廟方捐300萬元助災民重建，由市長黃偉哲代表受贈。（南市府提供）

    開基玉皇宮由主委涂大松代表廟方捐300萬元助災民重建，由市長黃偉哲代表受贈。（南市府提供）

    2025/07/25 15:00

    〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風重創南台灣，台南市災情慘重，重建工作刻不容緩。截至24日下午5時止，南市收到指定救助丹娜絲風災的善款共約6000多萬元。今天南市開基玉皇宮秉持「人溺己溺、人飢己飢」的精神，由主委涂大松代表廟方捐300萬元，支持南市府後續重建與協助災民生活所需。

    南市府今天舉行捐贈儀式，市長黃偉哲頒贈感謝狀，感謝開基玉皇宮與市府攜手幫助災民復原。黃偉哲表示，此次風災為台南帶來極大衝擊，受損戶數逾萬，農漁業與公共設施損失超過10億元，感謝來自宗教界的即時援助。

    開基玉皇宮主委涂大松指出，經委員會全體一致通過，決議捐出300萬元協助市府賑災。信徒遍布台南各地，眼見災後民眾生活困頓，期盼這筆善款能發揮即時效益，幫助更多家庭儘速恢復正常生活，也希望拋磚引玉，凝聚社會更多善的能量。

    南市社會局表示，截至24日下午5時止，指定救助丹娜絲風災的善款共收到約6581萬元，此筆善款將專款專用，投入受災戶急難救助、租金補貼、房屋修繕及生活物資等多項支援，捐款流向將公開透明，並持續接受民間捐款，統籌用於風災後各項民生援助與重建作業。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播