彰化昨飆37.8°C全台最高溫 工人中暑昏倒急送醫

彰化永靖飆高溫，工人在大太陽下工作，突然昏倒送醫，疑為熱中暑。（民眾提供）

2025/07/25 13:52

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣24日爆全台最高溫，埔心鄉以37.8度高溫奪下全台最熱冠軍，而隔壁的永靖鄉也爆出36度高溫，當地昨天有一名做水管埋設的工人，持續曝曬在大太陽下，突然因熱中暑昏倒，所幸消防隊就在附近，救護車緊急救援，工人終於恢復意識。

永靖鄉中山路正在進行台水管路埋設工程，昨天下午約4點，40歲的工人金男，突然臉色發白、全身冒冷汗，直接昏倒在馬路上，同事見狀立刻衝上前，有人趕快遞水，大喊名字、有人幫忙抬到安全島，一旁還有同事緊急指揮交通。消防隊獲報迅速趕到，該名工人躺在中央分隔島，意識清醒，體溫36度多，並持續監測生命徵象，隨後送往員生醫院觀察，醫師研判是熱中暑，經休息觀察後已無大礙。

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醫師提醒民眾，人長期處在高溫烈日曝曬下，沒有適時補充水分，大量流汗下容易出現中暑現象，像是頭暈、心跳加速、體溫升高等症狀、嚴重者還會出現意識模糊的狀況。民眾應避免烈日曝曬、盡量穿著淺色寬鬆、透氣材質衣物，多喝水補充電解質。

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