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    國內航空成本攀高 立榮航空董事長林志忠：希望能盡快漲票價

    立榮航空今天與法國ATR公司簽署採購19架新機合約。交通部長陳世凱（右一）到場見證。（記者吳亮儀攝）

    立榮航空今天與法國ATR公司簽署採購19架新機合約。交通部長陳世凱（右一）到場見證。（記者吳亮儀攝）

    2025/07/25 14:19

    〔記者吳亮儀／台北報導〕立榮航空今天（25日）與法國ATR公司簽約採購19架全新ATR72-600全新客機，預計2027年開始陸續交機。董事長林志忠受訪時表示，國內線票價已多年未調整，各項營運成本增加非常高，希望盡快能夠調漲票價。

    國內線航空票價與國際線票價的純市場機制不同，交通部會核定國內航線的「運價」上下限，航空公司在上下限範圍內，依據以上因素制定「票價」，無法像國際線票價浮動大。

    林志忠表示，票價問題考慮的不是只有發動機本身的單一成本，且因這幾年其實各項營運成本都漲得非常多，也有一定的壓力在。他也指出，等新購的飛機加入營運，未來將不定期推出促銷活動回饋旅客，同時班次也可增加與出發時刻優化，將有助吸引剛性需求的旅客。

    林志忠表示，像是離島居民往返台灣辦事情、探親、生意等，另外新飛機的位置也增加一點，到時候旅行旅行團的成團機會會增加，相信未來對於不管是常客，或者是旅行團往返離島的交通跟觀光應該都會增加，但未來都仍以飛國內線為主。

    立榮航空今天與ATR簽署新機採購合約，19架ATR72-600新機預計自2027年開始交付，2032年將全數引進完畢。（立榮航空提供）

    立榮航空今天與ATR簽署新機採購合約，19架ATR72-600新機預計自2027年開始交付，2032年將全數引進完畢。（立榮航空提供）

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