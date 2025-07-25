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    後龍山邊媽祖終於要建廟了 27日動土典禮迎神迎福

    後龍山邊媽祖。（資料照）

    後龍山邊媽祖。（資料照）

    2025/07/25 14:56

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕每年與苗栗縣通霄白沙屯媽祖「合轎」南下雲林北港朝天宮進香的後龍山邊媽祖，長年以來並沒有廟宇，經10多年努力，將於27日於現臨時廟旁辦理建廟動土典禮，山邊媽祖宮歡迎各界參與見證。

    典禮於27日上午8點半開始，安排信徒以「接龍方式」迎請廟內所有神明進場。另，山邊媽祖神轎將前往土地公廟、大眾媽與十三王公廟迎神；北港媽祖、白沙屯媽祖分靈神尊也將參與。壓軸有優人神鼓演出，並有善信單位提供福食讓大家食福保平安。

    山邊媽祖位於後龍鎮南港里內、老地名「山邊」的小村，無廟宇，由村民每年以擲筊選值年爐主，恭請聖駕到家奉祀。因山邊媽祖與白沙屯媽祖合轎南下進香，信眾日益增多。

    此情形使得擔任爐主者，家中需有人留守並招呼前來參拜的信眾，同時也需保管香油錢及維護山邊媽祖神像的安全，肩負不少的壓力，因此庄內願意參與擲筊選爐主者越來越少。

    地方於2011年發起廟宇籌建，組織籌建委員會建臨時廟，於2013年迎山邊媽祖入廟安座、2018年選舉產生第一屆管理委員會、2020年管理委員會完成購買建廟土地約1.4公頃、今年1月取得財團法人寺廟登記、5月通過苗栗縣政府興辦事業核准並變更為特定事業目的用地（宗教）。

    山邊媽祖宮表示，感謝十方信眾齊心同力，終於迎來動土時刻，這是一切之始，也是眾多媽祖信徒的殷殷期盼，誠摯邀請信眾於27日參與見證歷史一刻。

    建廟基地由山邊媽祖選定。（圖由山邊媽祖宮提供）

    建廟基地由山邊媽祖選定。（圖由山邊媽祖宮提供）

    後龍山邊媽祖，將於27日於現臨時廟旁辦理建廟動土典禮。（圖由山邊媽祖宮提供）

    後龍山邊媽祖，將於27日於現臨時廟旁辦理建廟動土典禮。（圖由山邊媽祖宮提供）

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