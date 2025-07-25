台南風災首波慰助金下週發放 公寓住戶也納入補助

南市府秘書長尤天厚（右3）率市府團隊說明災後復原工作進度。（記者洪瑞琴攝）

2025/07/25 14:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南市，中央與地方攜手援助，針對災後屋損，南市府秘書長尤天厚今（25）偕同各局處說明災後復原進度時表示，第一波屋損慰助金最快下週入帳，受災戶將可儘早獲得補助協助復原。

工務局副局長鄒譽名表示，最新統計已受理災民申請案達1萬6574件。屋損慰助金有兩個經費來源發放，一個為屋損未達20平方公尺的災戶，每戶將發放1萬元，這部分是由市府以基金善款支應，已撥付6000萬元至各區公所，預計下週開始陸續發放，將是最早一批領到款項的災戶。

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另一個是中央政府援助，已迅速撥款11億元，待台南市議會完成墊付款程序後，即可進一步發放其他災戶慰助金，協助災民回歸正常生活。

針對公寓大廈受災戶，市長黃偉哲拍板定案特別新增補助措施，依門牌每戶發放3000元慰助金，這部份亦由基金善款支應。此外，針對公寓大廈共用部分損壞，將以棟為單位發給補助，每棟最高10萬元，這部分則由中央支應。

尤天厚強調，簡化審核流程，配合一站式服務平台及各區公所加速作業，盡可能在最短時間內讓災民拿到補助。

災後屋損慰助金申請情形。（南市工務局提供）

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