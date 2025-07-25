藥袋沒點字、不太敢出門 視障朋友日常盼被聽見

視障朋友盼政府逐步改善無障礙環境，讓每一個人都能安心、安全地走出門。（南市佑明視障協進會提供）

2025/07/25 14:29

〔記者蔡文居／台南報導〕紅綠燈路口無有聲導引、面對性騷擾不知向誰求助、藥袋沒點字吃錯藥也不知道…，為了打破沉默、翻轉被忽略的現實，台南市佑明視障協進會今天舉辦「視障婦女行動聯盟」台南交流場，希望政府逐步改善無障礙環境，讓每一個人都能安心、安全地走出門。

這次活動集結多位視障女性當事人，以及來自伊甸台南服務中心、愛盲基金會、南市盲人福利協進會等視障服務團體，共同針對醫療、交通與就業等議題展開對話，期盼凝聚聲音、方向，為政策倡議鋪路。

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主講人南大性別培力研究中心主任呂明蓁，以其多年實務經驗指出視障女性在就醫過程中常見的制度盲點與服務落差，並呼籲醫療體系應更理解他們的需求。

視障朋友也現身分享自身經驗，指去診所看病，醫護人員沒察覺她是視障者，藥袋上沒有點字，藥太多也記不住服用方式，吃錯藥時也不知道。另一位視障媽媽則坦言，「我不太敢帶孩子出門，因為看不清楚紅綠燈，有聲功能又不普及，怕走錯、怕危險，更怕別人異樣的眼光。」

這些真實而沈重的聲音，引發現場一陣共鳴，也再次揭示了制度設計的斷裂與社會視角的盲區。與會的社福團體呼籲，未來相關單位應從「通用設計」的理念出發，逐步改善無障礙環境，讓每一個人都能安心、安全地使用各項公共設施。

南市佑明視障協進會理事長李宏平說 ，他們希望視障婦女不只是被服務的對象，而是能為自己的生活發聲，為制度的不合理提出行動主張。這場活動，就是她們踏出的第一步。

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