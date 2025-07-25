台師大決議解聘周台英 4年內不得再任教師

台師大教評會二度審議，今日決議解聘周台英且4年不得任教師。（資料照）

2025/07/25 13:23

〔記者林曉雲／台北報導〕台師大女足抽血案，國立台灣師範大學校級教師評審委員會今（25）日開會決議，針對教授周台英對女子足球隊隊員霸凌事件，校級教師評審委員會決議予以解聘，並處以4年不得聘任為教師之懲處。相對於教育部另一建議是終身解聘，台師大教評會選擇相對輕的4年限制。

台師大女足球員吹哨者簡奇陞等學生在人本教育基金會、立委范雲和陳培瑜協助下揭開此駭人聽聞抽血換學分事件，台師大霸凌委員會認定霸凌成立，原建議解聘、2年內不得任教師，但遭系、院及校教評會不採，台師大教評會首次審議結果，引發師師相護之社會憤怒，因受害學生恐達40人以上，教育部成立專案小組與國科會、體育署、衛福部展開調查，檢調也分案偵辦。

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台師大教評會今日僅發書面聲明指出，因此案受社會高度關注，教評會基於公共利益公開說明，該案係依據教育部於今（2025）年7月18日之來函及台師大於今年7月19日召開之第355次校教評會會議決議辦理，台師大運動與休閒學院於7月23日召開113學年度第2學期臨時院教評會，依據「教師法」第15條，決議解聘周台英，並議決4年內不得聘任為教師。

書面聲明表示，校教評會首先討論並釐清此案中霸凌與違反學術倫理的關聯性、教師管教與霸凌的份際，並審視各項證據的信實度，教評會委員進一步檢視外界新揭露的錄音檔、媒體訪問學生的錄影內容、台師大各單位近日訪談周師所指導的球隊隊員及參與實驗學生的資料。

聲明指出，台師大教評會委員考量，此案中權力不對等關係、受害學生人數、對學生身心與受教權之影響程度，以及霸凌持續的時間、次數與頻率及應受責任程度等事由，認定周台英確有具貶抑、排擠、欺凌等性質之持續性行為，致使部分學生長期處於壓迫、不友善環境，進而造成精神、生理或財產等多重損害，構成校園嚴重霸凌事件。

此外，有關抽血檢測部分，教評會表示，周台英在學生未充分理解或不願意的情況下執行抽血，且知情同意書為事後補簽，亦未充分說明血液檢測與訓練的關聯性，強化了其與學生之間的權力不對等關係。周師在接受本校倫審會調查及記者會中亦揭露在抽血過程有非醫療專業人員執行之事，明顯違反相關法規，相關計畫主持人、共同主持人之連帶責任，宜由學術倫理調查小組釐清並後續處理。

台師大教評會表示，確信周師言行逾越球隊正常管教範圍，交談間出現貶抑學生之言語，傷及學生尊嚴，且利用教練與球員間權勢不對等之支配行為，於長期實驗過程中，未善盡告知義務而要求學生配合抽血，本案影響範圍非僅為單一事件，且持續一定期間，造成學生精神、生理或財產等各層面之損害，此種利用自己身為資深教練所具之權勢地位，實屬不當。

教評會表示，周師行為已達解聘之必要，為確保學生健全人格發展、校園環境之安定、球隊教練及球員間合理正當互動，並維繫師生關係之信任與和諧，進行無記名投票表決，經本次出席委員過半數同意，決議予以解聘周台英，且4年不得聘任為教師。

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