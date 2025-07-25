樹林工廠驚見「巨蛇」傷口腐爛長蛆 流浪真相曝光

紅尾蚺口腔亦腐爛化膿長蛆，伴隨大量口腔分泌物等明顯呼吸道感染症狀。令人看了相當心疼。（新北動保處提供）

2025/07/25 13:59

〔記者陳奕劭／新北報導〕民眾在新北市樹林區一間工廠門口發現一隻流浪的巨蛇蜷縮路邊，且精神不濟、行動遲緩，民眾將其移到工廠內安置，並通報新北市動保處到場協助，原來牠是外來種大型蛇類「紅尾蚺」，疑似遭到棄養，口腔腐爛化膿長蛆，動保處在官網公告飼主領回，若未領回將媒合幫紅尾蚺另尋新家。

新北市動保局表示，獸醫發現，這隻體長2公尺紅尾蚺，其頭部有明顯傷口，且傷口已長滿蛆蟲遭到蠅類產卵，口腔亦腐爛化膿長蛆，伴隨大量口腔分泌物等明顯呼吸道感染症狀。獸醫推測，可能是長期居住過於狹小的空間，吻端反覆磨傷後造成感染所致。

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面對受傷的巨蛇，獸醫以清創、抗生素治療與傷口護理，紅尾蚺在妥善照顧下逐漸康復，目前已恢復進食與活力。動保處在官網公告飼主招領紅尾蚺，若7天公告期飼主仍未領回，將媒合另覓新家。

動保處指出，依動物保護法第11條規定，飼主放任傷病動物不顧，可依同法第30條處新台幣1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰，隨意棄養動物也可依動保法第29條處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

紅尾蚺頭部有明顯傷口，且傷口已長滿蛆蟲遭到蠅類產卵，令人看了不忍。（新北動保處提供）

經由細心照料，紅尾蚺目前口腔已恢復正常。（新北動保處提供）

經過細心照料，巨蛇頭部傷口已痊癒。（新北動保處提供）

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