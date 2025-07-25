笑淚中見證遲緩兒茁壯 愛家發展中心畢典護送3童迎向新人生

唐氏症基金會愛家發展中心協助遲緩兒早療，25日舉辦畢業典禮，一路辛苦家長笑中帶淚，見證孩子成長。（唐氏症基金會提供）

2025/07/25 14:42

〔記者吳柏軒／台北報導〕部分孩子受困發展遲緩，但早療介入有助改善情況，唐氏症基金會愛家發展中心成立17年協助逾600名孩子，今（25日）舉辦畢業典禮，鼓勵3名發展遲緩的孩子迎向全新的人生旅程，其中1人將升國小、2人進幼兒園，家長們則是一路走來笑中帶淚，與孩子見證這場別具意義的畢典。

即將進入小學的小宬，近2歲時進入愛家發展中心，當時的他不會說話、對名字反應不明顯，常以哭泣表達需求，讓父母十分憂心，經老師耐心引導，逐漸展現出獨特學習方式，無論是串珠、積木、繪畫、黏土、音樂律動，甚至數學加法，他都能以自己的節奏吸收。

請繼續往下閱讀...

愛家發展中心表示，如今的小宬能閱讀、分享繪本故事內容，成為老師的小幫手，也懂得照顧年幼同學，展現出大哥哥的風範。當他一筆一畫寫出自己的名字，讓父母眼眶泛著淚地說：「原來我們的小宬真的能做到！」

唐氏症基金會董事長林正俠表示，愛家發展中心成立17年來，服務新莊、泰山、五股、林口地區超過600位唐氏症及發展遲緩兒，他指出，發展遲緩的孩子或許未能「贏」在起跑點，但每個孩子都有屬於自己的成長節奏，只要給予足夠的愛與專業支持，都能持續前行、穩健成長。

愛家發展中心表示，秉持「早期發現、早期介入」及推廣共融教育理念，中心近年來服務的孩子年齡更小，障礙情況也更為複雜，對專業支持的需求也隨之提高，為此設計音樂治療、園藝療育、幼兒體能遊戲等課程，並由專業治療師帶領，幫助孩子強化肢體協調與感官統合能力，課程也融入日常生活，讓孩子逐步學會進食、如廁與生活自理，提升生活獨立性，進一步減輕家庭的照顧壓力。

唐氏症基金會愛家發展中心協助遲緩兒早療，25日舉辦畢業典禮，鼓勵3名孩子迎向全新的人生旅程。（唐氏症基金會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法