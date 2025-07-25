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    高雄夏季旅展上陣 「地震謠言破除+低匯率」日本詢問度高

    高雄夏季國際旅展今登場，吸引爆滿民眾進場找尋旅遊好康。（記者王榮祥攝）

    高雄夏季國際旅展今登場，吸引爆滿民眾進場找尋旅遊好康。（記者王榮祥攝）

    2025/07/25 14:08

    〔記者王榮祥／高雄報導〕2025高雄國際夏季旅展今在高雄展覽館登場，共有126家旅遊業者齊聚行銷，先前因地震傳說、觀光大受衝擊的日本，在謠言破除後加上低匯率，詢問度超高。

    高雄夏季旅今起至7月28日在高雄展覽館盛大登場，今年規模也升級，邀請多達126家旅遊業者齊聚，包含國內外知名旅行社、五星級飯店、航空公司、郵輪代理商、網卡服務業者，及勞動部特色市集攤商。

    主辦單位指出，隨出國旅遊熱潮不減，特別網羅多家指標旅行社，包括可樂、五福、東南等推出「高雄直飛」獨家路線，其中又以日本、韓國人氣最高；先前因為地震傳聞、造成觀光衝擊的日本，在謠言破除後立刻翻身。

    此外，郵輪、溫泉飯店、餐券、eSIM卡等攤位都圍滿人潮，有民眾進場後發現人好多，打趣問說今天不是星期五嗎?大家都不上班喔!!

    旅展引爆人氣之餘，高雄各大百貨也紛紛出招吸客，老字號的大立百貨引進室內親子遊樂第一品牌「追風奇幻島」，將整層樓超過450坪空間，全打造成孩子玩樂天堂，7月24日正式開幕，預計成為南台灣家庭週末出遊首選。

    日本地震謠言破除後，旅展詢問度大增。（記者王榮祥攝）

    日本地震謠言破除後，旅展詢問度大增。（記者王榮祥攝）

    大立百貨引進室內親子遊樂第一品牌「追風奇幻島」，將整層樓超過450坪空間，全打造成孩子玩樂天堂。（記者王榮祥攝）

    大立百貨引進室內親子遊樂第一品牌「追風奇幻島」，將整層樓超過450坪空間，全打造成孩子玩樂天堂。（記者王榮祥攝）

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