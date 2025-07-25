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    追逐花火蹉跎年歲 呂展源澎湖開台天后宮求籤 姻緣事業雙獲好彩頭

    追逐花火的男人呂展源變心了，想要姻緣及事業。（呂展源提供）

    追逐花火的男人呂展源變心了，想要姻緣及事業。（呂展源提供）

    2025/07/25 14:42

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節施放以來，對澎湖花火最「死忠」的粉絲，就是追逐花火的男人呂展源，年年都到澎湖拍攝花火升空美景。但為了到世界各地追逐拍攝花火，呂蹉跎青春歲月，也辭去穩定事業，現進入花甲之年，才猛然想要婚姻與事業，在澎湖開台天后宮抽籤，雙雙獲得好彩頭。

    呂展源，1963出生，彰化縣員林鎮人，私立實踐專科學校秘書科畢業，原服務於聯邦銀行，自1985年開始追逐拍攝世界各地的煙火，累積41年，超過1600場次的煙火，2013年底曾受美國Grucci煙火公司邀請，前往杜拜幫其拍攝跨年煙火，呂展源對於煙火攝影有著熱情與投入，他說，為了追逐煙火，花費了大量的金錢與時間，甚至比喻自己「燒掉了一棟房子」。

    只要是花火拍攝的愛好者，談起呂展源這位「追逐煙火的男人」時，總是充滿著對他的敬佩與驚嘆。呂展源長年奔波於世界各地，無論是繁華的都市還是偏遠的角落，只為捕捉夜空中那短暫而永恆的美麗。對於許多人來說，煙火只是節慶中轉瞬即逝的美景，但對呂展源而言，那一剎那的光輝是一種深刻的情感，將瞬間的燦爛凝結為永恆的記憶，帶給人們心中溫暖的力量。

    犧牲多年的青春與事業，年已6旬的呂展源，前往澎湖開台天后宮，向媽祖請示2件事，居然能抽到籤王及第100首上上籤，機率非常小！連廟方直呼，呂可能是澎湖天后宮有史以來的第一位幸運兒！

    呂展源向澎湖開台天后宮求籤，一個是籤王，另一個是上上籤。（呂展源提供）

    呂展源向澎湖開台天后宮求籤，一個是籤王，另一個是上上籤。（呂展源提供）

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