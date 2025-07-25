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    農業部催票！觀光亮點獎網路票選 投給9處農遊亮點加碼抽獎

    農業部表示，民眾到觀光亮點網路票選活動投票給該部推薦的9處農遊亮點，將可加碼再抽萬元好禮。（翻攝自農業易遊網）

    農業部表示，民眾到觀光亮點網路票選活動投票給該部推薦的9處農遊亮點，將可加碼再抽萬元好禮。（翻攝自農業易遊網）

    2025/07/25 14:37

    〔記者楊媛婷／台北報導〕交通部觀光署目前正舉辦觀光亮點獎網路票選活動，農業部推薦9處農業觀光亮點場域參賽，為進一步催票，農業部農村水保署今（25日）表示，民眾投票給9處農業觀光亮點，只要將投票截圖於農業易遊網臉書留言、公開分享與按讚，就可抽旅遊金、iPad Air等萬元大獎。

    觀光亮點獎網路票選活動自7月11日起到31日止共為期3週，由52個單位推薦191處景點角逐，並分為北、中、南、東（含離島）4區，每區可投票選出2個亮點，每天可投8票，投票就可參加總價值超過30萬元的旅遊好禮週週抽活動，為進一步催票，農業部加碼，民眾只要投給農業部推薦的任一農遊亮點，並截圖投票完成畫面，再到農業易遊網臉書專頁留言，就可再抽萬元大獎好禮，包含萬元旅遊金、住宿券，還有Pad Air 11吋 M3、128Ｇ等獎品。

    這9處推薦亮點有北台灣的新北1.5公里長的「烏來台車」串聯起林業文化歷史、烏來老街與瀑布商圈，還有「卯澳灣（卯澳社區）」；以及桃園「拉拉山國家森林遊樂區」；中台灣有台中「八仙山國家森林遊樂區」及雲林「金湖休閒農業區」；南台灣則是台南「仙湖休閒農場」；東台灣及離島部分，有宜蘭「頭城休閒農場」，花蓮「後山蕨起」，以及「澎湖南寮社區」。

    台南仙湖農場有美味的龍眼跟優美的風景。（翻攝自農業易遊網）

    台南仙湖農場有美味的龍眼跟優美的風景。（翻攝自農業易遊網）

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