員林藤山步道亂象頻生 爬山勝地變菜市場、卡拉OK

圖左是攤販把管理員頸部抓住，要求開柵欄的畫面；圖右是影片PO網後，網友表達「藤山步道如菜市場」的心聲。（民眾提供）

2025/07/25 14:28

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化員林藤山步道近年人氣爆表，成為市民爬山、散步的好去處。但因為爬山人潮太多，公所開始管制路口車輛進出。本月20日一名攤販收攤抄捷徑下山，來到管制路口，要求管理員把柵欄搬開，管理員不予理會，雙方爆發口角及肢體衝突，影片今天被PO上網，意外引發「藤山步道如菜市場、卡啦OK」的爭論，許多網民說，攤販不守法只是小問題，最大的問題是，「這裡像菜市場」，爬山不得清淨。

員林藤山步道因距離市區不到15分鐘，成為南彰化最具人氣的爬山景點，蜿蜒的山路，聚集上百個流動攤販，爬山兼「逛街」成為這裡最大的特色，但也因此亂象頻生，公所從5月桐花季開始在入口設管制點，控制車輛出入。

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本月20日星期日下午，一名攤販要從山上下山時，發現出口被柵欄擋住，車子無法順利離開，要求管理員將柵欄移開遭拒，攤販強烈不滿，認為管理單位刻意刁難，雙方當場爆發爆發口角，甚至發生肢體衝突，最後警方到場調解，攤販才悻悻然離開，現場火藥味十足，過程被民眾拍下今被PO網。

此影片勾起不少網民爬藤山步道的「慘痛回憶」，陳姓網友說，「爬山像逛菜市場，簡直活受罪」，還有網友說，裡面還有卡啦OK，「爬山鬼吼鬼叫的鬼地方」，網友建議公所立下「禁止設攤」公告，把清淨的「藤山步道」還給市民。

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