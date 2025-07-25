雙春閏月補運！安平道壇祈安法會 平安熊、發財金攏免錢

知名南泉冰菓室贊助園遊會2000碗水果冰。（記者王姝琇攝）

2025/07/25 13:53

〔記者王姝琇／台南報導〕今年逢雙春兼閏月，安平道壇將於8月10日在安平開台天后宮舉辦「感恩賜福延壽祈安法會」，以莊嚴法會科儀搭配美食園遊會，並祭出限量500隻平安熊、1200份美金發財金及千份紀念平安符、椪餅等免費結緣品。

民間傳統習俗，出嫁女兒閏月期間須準備豬腳麵線孝敬父母，象徵為父母添壽求健康，更有許多人會特地做「閏月補運」。安平道壇道長王浤儒即日起至27日，率先尋訪百廟為報名法會的信眾「集眾神．祈百福」，接續於8月10日在安平開台天后宮進行祈安法會，當天將提供1200份發財金、椪餅、平安包、平安滷麵、添壽麵、平安水、紀念平安符等，免費結緣品。

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王浤儒表示，祈福延壽法會自開放報名來，4天突破3000人報名，屆時將會為參加者大名謄入疏文、榜文之中，透過法會上達天聽，無論是個人、公司行號皆可報名，不限名額，完全免費；此外號召多間宮廟與民間單位響應公益活動，捐助善款、關懷弱勢， 透過實際行動傳遞道教信仰中「德」與「善」的核心價值，為社會注入溫暖與希望。

特別的是，除了內壇進行莊嚴的法會科儀，廟外同步舉辦胖卡美食園遊會，民眾可免費品嚐體驗；另一亮點，安平道壇以道教太極，黑白陰陽為概念，特別設計名為「平安熊」的文創吉祥物，只要現場完成指定任務即可獲得，限量500隻。

安平區長蕭泰華說，此次颱風重創台南多處致災，公所積極配合市府協助復原地方，同時祈願透過祈安法會，祈求國泰民安、風調雨順。安平開台天后宮主委盧友禮表示，祈安法會除弘揚媽祖慈悲精神，增進民眾對道教文化的認識與參與，現今正逢開台天后宮重修大業，盼能帶動人潮，吸引更多善信共植福田。

安平道壇將於8月10日在安平開台天后宮辦「感恩賜福延壽祈安法會」。（記者王姝琇攝）

法會當天祭出500隻平安熊、1200份美金發財金及千份紀念平安符、碰餅等免費結緣品。（記者王姝琇攝）

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