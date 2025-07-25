不用400元！彰化犬貓打疫苗+登記一次搞定 飼主搶排隊

彰化縣今年迄今已為3000多隻貓狗完成狂犬病疫苗注射。（彰化動防所提供）

2025/07/25 14:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕打一次疫苗140元，辦晶片加登記也只要200元，卻能避免最高罰15萬元的風險，很多人樂意這樣做！彰化縣動物防疫所統計，今年截至目前已辦理31場次「狂犬病預防注射及寵物登記巡迴活動」，完成3118隻犬貓接種疫苗，現場排隊人潮踴躍，預計明天（26日）及8月還有4場，滿足更多飼主就近施打需求。

動防所指出，活動自今年1月以來累計為2190隻狗狗及928隻非飼養於室內的貓咪接種疫苗，在宣導與飼主防疫與照護觀念提升下，場場都出現毛孩爸媽帶來報到、排隊等待的盛況。現場氣氛熱絡，有飼主一手抱貓、一手拿資料，還有狗狗穿上毛衣乖乖躺下打針，畫面溫馨。

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活動不用預約，現場報到，打疫苗每劑140元，若需辦理登記及植入晶片，記得帶身分證。彰化縣已絕育犬貓只需100元（免登記費、晶片費100元），未絕育則為200元；外縣市飼主費用較高，已絕育每隻800元、未絕育1300元。

動防所提醒，狂犬病發病死亡率幾近100％，狗狗與非室內飼養貓隻滿3個月後，應每年接種一次。依《動物傳染病防治條例》，未打疫苗可罰3萬至15萬元，沒登記或植晶片也將面臨3000至1萬5000元罰鍰，呼籲飼主別心存僥倖。

接下來場次依序為7月26日芬園鄉社口村福德祠活動中心、8月6日埤頭鄉清潔隊部、8月21日花壇鄉灣雅村楓灣宮、8月29日二水鄉公所前廣場，皆為上午9點至11點舉辦。

活動現場場場爆滿，民眾排隊響應。（彰化動防所提供）

飼主防疫與照護觀念提升，樂帶狗貓施打狂犬病疫苗，還可現場登場與植入晶片，一次搞定。（彰化動防所提供）

飼主帶著愛貓前往活動現場完成疫苗注射，貓咪乖乖被打針，模樣可愛。（彰化動防所提供）

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