悚！張口赫見黑蟲蠕動 竟遭水蛭寄生近2月

南投有男子鼻咽部遭水蛭寄生，經竹秀醫院院長、耳鼻喉科醫師莊碧焜噴灑麻藥促使水蛭收縮，才順利脫落排出。（竹秀醫院提供）

2025/07/25 13:37

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投56歲蔡姓男子，近日覺得咽喉部有異物感，前往竹山秀傳醫院就診，詎料張口檢查，竟赫見有條黑蟲尾巴蠕動，透過內視鏡則在病患左側鼻腔發現長約4公分的水蛭，推估寄生鼻咽部已1、2個月，經噴灑麻藥促使水蛭自行收縮脫落，最後病患打了個大噴嚏，順利將水蛭排出。

竹山秀傳醫院院長、耳鼻喉科醫師莊碧焜表示，蔡男平時務農，可能在戶外用山泉、池水清洗臉部、口鼻時，導致水蛭幼體或成體鑽入人體開口處，例如鼻腔、口腔、眼睛等，並吸附在黏膜上吸血；提醒在戶外如需使用山泉、溪水清潔，則可用手帕沾濕擦拭，避免直接潑灑臉部，以免水蛭潛入口鼻。

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莊碧焜說，水蛭多在溪流、池塘、稻田等淡水環境，以往該院也曾收治過3起水蛭附著案例，且都在鼻腔內發現，病人常出現鼻塞、流鼻血、鼻子癢，但此次蔡男是院內首次在鼻咽部（鼻腔與喉嚨之間）的軟顎上發現，顯示水蛭寄生位置可能更多元，初判這隻已寄生1、2個月。

一旦水蛭寄生人體，患者除了鼻咽喉有異物感，還可能出現劇烈咳嗽、聲音沙啞，輕則流血不適，嚴重可能呼吸道阻塞、危及生命。

莊碧焜指出，水蛭唾液中的麻醉成分，常讓患者在水蛭吸附初期毫無察覺，直到水蛭體型變大或症狀明顯才被發現，此次是透過內視鏡確認水蛭位置，再使用麻醉藥取出，民眾若懷疑有水蛭寄生，絕不可自行嘗試挖出或拉扯，以免水蛭鑽得更深，或斷裂殘留體內增加感染風險。

南投有男子咽喉部出現異物感就醫，張口檢查竟赫見黑蟲蠕動，透過內視鏡確認是水蛭寄生在鼻咽部，經噴灑麻藥促使水蛭收縮才順利排出。（竹秀醫院提供）

南投有男子鼻咽部遭水蛭寄生，經竹秀醫院醫師噴灑麻藥促使水蛭收縮，才順利脫落排出。（竹秀醫院提供）

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