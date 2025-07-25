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    閏六月天文大潮再創高 東港低窪處連淹4天

    天文大潮致東港低窪處淹水。（記者陳彥廷攝）

    天文大潮致東港低窪處淹水。（記者陳彥廷攝）

    2025/07/25 13:02

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天是閏六月初一，天文大潮是現在進行式，屏東東港船頭、東津及東隆里等低窪地區，今晨再度出現積淹水，連淹4天，今天不僅潮位最高，一度測得151公分，且時間正好是通勤時刻，許多民眾捲起褲管涉水而過，很多汽機車也越水通行，激起浪花。

    今天是年度天文大潮的最高峰，氣象署原預估東港水域的潮位「僅」128公分，但今天上午7時測得151公分高，比昨天高3公分。

    暴潮從約5點開始就從水溝冒出，隨後隨水量越來越多，最後跨越路面連通仍無減緩趨勢，水位一度高達約20公分，部分低窪處更是積水盈尺，連走路都相當困難。

    今天潮位最高，漲退潮之際正是清晨通勤時刻，許多人涉水而過，也有許多汽車機車強行通過，一度發生機車短暫拋錨，而車輛行經時不僅激起水花，因水位過高，更是造起波浪拍打民居，險些打入民宅內部，東津里長葉而項一大早就出門視察水患，也不斷要通過的車輛放慢速度，避免激起更大的水花。

    東隆里積淹水。（記者陳彥廷攝）

    東隆里積淹水。（記者陳彥廷攝）

    水已接近民宅。（記者陳彥廷攝）

    水已接近民宅。（記者陳彥廷攝）

    車輛行經激起水花。（記者陳彥廷攝）

    車輛行經激起水花。（記者陳彥廷攝）

    水已接近民宅。（記者陳彥廷攝）

    水已接近民宅。（記者陳彥廷攝）

    車輛行經激起水花。（記者陳彥廷攝）

    車輛行經激起水花。（記者陳彥廷攝）

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