宜蘭特種搜救隊取得NAP國家認證 未來可投入國際救援

宜蘭特種搜救隊透過精實的訓練，取得「特種搜救隊國家認證」。（宜蘭縣消防局提供）

2025/07/25 12:33

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局在2017年成立特種搜救隊，今年參加消防署舉辦的「特種搜救隊國家認證計畫」（NAP），在今天通過評測，正式取得中型搜救隊認證資格，未來將有機會代表台灣投入國際人道救援輪值任務。

這項認證是依據聯合國國際搜索救援諮詢小組所訂定的標準，由內政部消防署建立的NAP國家認證機制。宜蘭縣消防局表示，通過中型以上等級認證的搜救隊，必須在管理、搜索、救援、醫療與後勤等各項能力上，達到國際標準，才能執行國際救援任務。

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宜蘭特種搜救隊7月23日至25日，參加消防署舉辦的「特種搜救隊國家認證計畫」檢測；為了這一刻，宜蘭縣消防局自去年起即積極籌備訓練，一年多來歷經8度低溫寒流、40度高溫酷熱、強風與雷雨等多變天候，模擬大規模城市建築物倒塌現場，進行如聲納影像搜索、鋼筋混凝土切割、繩索救援等高強度任務。

宜蘭縣消防局也邀集縣內四大醫院的醫師與護理師、台灣省土木技師公會專業技師共同參與，依據「管理、搜索救援、醫療、後勤」四大功能編組，展開專業訓練與整合演練，不僅考驗體力與技術，更需要絕佳的團隊默契，展現堅強實戰能力。

消防局長徐松奕說，這次通過NAP中型搜救隊認證，不只是對宜蘭救災量能的肯定，更代表宜蘭準備好了，可以在國際間伸出援手，未來無論是守護宜蘭鄉親，或是遠赴災區協助他國救援，都能守護更多生命。

宜蘭特種搜救隊透過精實的訓練，取得「特種搜救隊國家認證」。（宜蘭縣消防局提供）

宜蘭特種搜救隊透過精實的訓練，取得「特種搜救隊國家認證」。（宜蘭縣消防局提供）

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