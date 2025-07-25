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    新北聯合婚禮即起線上報名 正取即獲珍珠項鍊、家電好禮

    今年度新北市聯合婚禮將在10月19日於市府6樓大禮堂登場，限額100對新人，即起開放報名。（記者黃子暘攝）

    今年度新北市聯合婚禮將在10月19日於市府6樓大禮堂登場，限額100對新人，即起開放報名。（記者黃子暘攝）

    2025/07/25 12:24

    〔記者黃子暘／新北報導〕今年新北市聯合婚禮將在10月19日於市府6樓大禮堂登場，限額100對新人，即起開放報名。副市長劉和然表示，聯合婚禮正取者，即可獲得珍珠項鍊、家電等市價破萬元的限量好禮，還有機會抽中雙人海外蜜月、APPLE WATCH等大獎，婚後一年內懷孕，再贈彌月禮盒等；設籍新北的備取新人也有抽獎機會。

    劉和然表示，今年聯合婚禮以「珍愛永恆、幸福相隨」為主軸，活動即日起開放線上報名，超額將採公開抽籤，參與的新人於婚後一年內懷孕，再贈「好孕彌月禮盒」、「寶寶見面禮」及初生衣DIY體驗券，讓準爸媽親手為寶寶打造第一件衣服；新北市營造友善婚育環境，除持續舉辦主題式婚禮與單身聯誼，今年起更調高生育獎勵金，第1名3萬元、第2名4萬元、第3名起5萬元。

    民政局長林耀長說，正取新人可獲得水晶珍珠項鍊、成家家電三選一、蜜月飯店住宿券、陶瓷碗筷組、蜂蜜禮盒等紀念禮，婚禮當日再參加總市值逾70萬元的「幸福抽獎禮」，獎項包括雙人海外蜜月旅遊、滾筒洗衣機、APPLE WATCH情人對錶、Dyson吸塵器、掃地機器人等50項大獎，中獎率達五成。

    民政局指出，設籍新北市的備取新人也有機會在活動後抽獎，獎項包括Mega50景觀餐廳現金抵用券、星巴克咖啡兌換券；聯合婚禮即日起開放報名至8月3日下午5點止，採全線上報名，設籍或就業於新北市的未婚男女皆可參加，若報名超過百對，將辦理公開抽籤，詳情可上民政局官網查詢。

    今年度新北市聯合婚禮將在10月19日於市府6樓大禮堂登場，限額100對新人，即起開放報名。（記者黃子暘攝）

    今年度新北市聯合婚禮將在10月19日於市府6樓大禮堂登場，限額100對新人，即起開放報名。（記者黃子暘攝）

    今年度新北市聯合婚禮將在10月19日於市府6樓大禮堂登場，限額100對新人，即起開放報名。（記者黃子暘攝）

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